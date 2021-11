Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Zeitweise hatte es ja so ausgesehen, als ob der schon zur guten Tradition gewordene vorweihnachtliche Kreativmarkt auch in diesem Jahr wieder würde stattfinden können. Aber dann zeigte sich, dass die Corona-Auflagen für den Eberbacher Lions Club als Veranstalter nicht zu stemmen waren. Und "auch die Aussteller zeigten sich verhalten", berichtet Sebastian Grüber vom Organisationsteam der Lions. "Wir brauchen ja eine volle Halle mit vielen Besuchern, sonst lohnt sich das Ganze nicht", sei aus deren Reihen zu hören gewesen.

Also beschloss man bei den Lions, nach dem Erfolg, den ihre Osteraktion auf dem Wochenmarkt im vergangenen Frühjahr hatte, nun auch für den Kreativmarkt im November eine entsprechende Alternative zu suchen.

So hatte man am Samstag, dem Tag, an dem zu normalen Zeiten der Kreativmarkt stattgefunden hätte, zur Marktzeit einen überdachten Stand auf dem Leopoldsplatz aufgebaut. Zehn Lions-Mitglieder taten hier ganz nach ihrem Motto "We serve" in zwei Schichten Dienst.

Morgens um sieben hatten sie bereits die von einem Eberbacher Bäcker gelieferten 200 Herzen aus Hefeteig in Tüten verpackt und diese mit Nummern beschriftet. Sie galt es, zum Preis von fünf Euro pro Stück an den Mann und die Frau zu bringen. Die Kunden durften sich die Tüten aussuchen, die sie erwerben wollten. Dann wurde auf einer Liste nachgeschaut, ob die Zahl auf der Tüte für einen der vielen Preise stand, die es zu gewinnen gab.

"Marktfee" Renate Tagliarina, die gewöhnlich die Märkte der Lions in der Stadthalle organisiert, hatte die Aussteller eingeladen, Kostproben ihrer Handwerkskunst für die zu gewinnenden Preise der Kreativmarkt-Aktion anzubieten. Die Aussteller schickten Fotos von ihren Produkten, Tagliarina suchte passende aus und stellte die Gewinnpäckchen zusammen.

Kunsthandwerk und Kreatives für insgesamt siebzig Päckchen kauften Eberbachs Lions den Ausstellern ab – von der Laubsägearbeit über dekorative Grußkarten oder Handgenähtes bis hin zu Selbstgebackenem. Ergänzt wurden diese Preise durch Lions-Honig und farbenfrohe Taschen mit dem Logo des Vereins. "Beinahe jedes zweite Los gewinnt", erläuterte Grüber die hohe Wahrscheinlichkeit, durch den Kauf einer Hefeherz-Lostüte neben dem süßen Gebäck auch noch etwas hübsches Kreatives mit nach Hause nehmen zu können.

Die Einnahmen aus dem Herzenverkauf blieben "in der Aktion", so Grüber. Davon bezahle man die Preise und Herzen.

Sollte etwas Geld übrig bleiben, so gehe das in den Spendentopf der Lions für wohltätige Zwecke in Eberbach und der Region. Doch werde man wohl eher noch etwas zuschießen müssen, vermutete Grüber. Letztlich handele es sich aber um eine Werbeaktion für den Kreativmarkt und eine kleine Unterstützung für die Aussteller.

Gegen Marktende waren immerhin 150 süße Herzen verkauft. Die übrigen spendeten die Lions den Bewohnern des Pflegeheims "Lebensrad".

Auch wenn am Samstag ob des trüben Novemberwetters deutlich weniger Menschen als bei der Osteraktion im Frühjahr den Wochenmarkt und somit auch den Lions-Stand besuchten, zeigte Grüber sich zufrieden mit dem Ergebnis. "Es hat uns allen Spaß gemacht. Wir haben viele Gespräche mit Eberbacher Bürgern geführt, die den Kreativmarkt vermissen, und mit einigen Ausstellern, die uns besucht haben. Die Aktion war gut und wichtig, damit Gemeinschaft und Verbundenheit erhalten bleiben."