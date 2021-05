Von Barbara Nolten-Casado

Lindach. Seit über einem Jahr bestimmt Corona nun bereits den Alltag der Menschen landauf landab. Wie sich die Pandemie auf das Leben in Eberbachs Ortsteilen auswirkt, darüber berichten die Ortsvorsteher und Bezirksbeiratsvorsitzenden. In Lindach ist es Achim Helm, der sich seit 2019 um die Geschicke des 200-Seelen-Dorfes kümmert. Helm ist 57 Jahre alt, von Beruf Betriebsschlosser und nebenher leidenschaftlicher Bio-Landwirt.

Herr Helm, warum haben Sie die Aufgabe des Ortsvorstehers in ihrem Heimatdorf übernommen?

Achim Helm: Ich denke, das sollte schon jemand machen, der sich im Dorf auskennt. Man muss die Leute kennen, die Grundstücksverhältnisse und wie sich alles über die Jahrzehnte entwickelt hat. Ich mache das gern, bin jemand, der was bewegen möchte. Mein Opa war der letzte Bürgermeister von Lindach, als es noch selbstständig war. Vielleicht liegt das ja auch bei mir im Blut.

Gibt es noch Geschäfte in Lindach? Und Vereine?

Achim Helm. Foto: bnc

Geschäfte gibt es keine mehr. Aber wir haben einen Schützenverein, den gemischten Chor und die Abteilungswehr Lindach der FFW Eberbach.

Was schätzen Sie am meisten an Lindach? Was ist in Ihren Augen das Besondere daran?

Lindach hat eigentlich alles: Fluss, Berge, Wald und Wiesen, auf denen Tiere weiden, frische Luft, einen S-Bahn-Anschluss… Wir haben Vereinsleben, Kinder und Jugendliche im Dorf und hilfsbereite Bürger, die in der Krise zusammenhalten.

Was hat sich durch Corona in Lindach verändert?

Es hat sich vieles geändert: In manchen Fällen haben sich Dinge zum Guten bewegt. Da gibt es zum Beispiel Nachbarn, die zerstritten waren und nun wieder zueinandergefunden haben. Man konnte ja nicht weg und wollte doch mit jemandem reden. Da nirgendwo etwas los ist, bleiben die Leute hier. Das Dorf ist unterwegs, man geht raus, man trifft andere beim Spaziergang, man unterhält sich.

Gibt es auch negative Auswirkungen der Pandemie?

Ja, das betrifft besonders das Vereinsleben. Es wurde ja von heute auf morgen lahmgelegt. Da ist der Kontakt zu den auswärtigen Vereinen weggebrochen. Und manche Verpflichtungen mussten ja trotzdem weiterlaufen. Zum Beispiel der Schützenverein, der muss sein Haus in Schuss halten. Da hat man Ausgaben, aber keine Einkünfte. Die 1.-Mai-Feiern, Nikolausfeier und Senioren-Weihnachtsfeier, das Krippenspiel – alles musste ausfallen. Wir wollten ja nicht, dass sich am Ende noch jemand infiziert. Statt der Seniorenfeier haben wir vom Ortschaftsrat vergangenes Jahr zu Weihnachten einen Kalender mit Bildern von Lindach und Umgebung an die älteren Lindacher verteilt. Das kam sehr gut an. Oder Gratulationen bei Jubiläen und runden Geburtstagen: Da wurde man als Ortsvorsteher früher auf ein Gläschen ins Haus gebeten. Heute erfolgt die Übergabe des Präsents an der Haustür und mit Abstand. Aber die Leute warten darauf, dass man kommt. Sie freuen sich über den Besuch, jetzt bei Corona noch mehr als davor, da sonst doch eh nix los ist.

Auch mit der Vermarktung des schnellen Internets, das Lindach nun bald bekommen soll, war das so eine Sache. Eine zentrale Informationsveranstaltung war wegen Corona nicht möglich. Da bin ich Tage lang von Haustür zu Haustür gegangen, um Fragen zu beantworten oder manchen älteren Mitbürgern beim Ausfüllen der Anträge zu helfen.

Was ist geplant für die Zeit nach Abklingen der Pandemie?

Alles muss wieder anlaufen, die Feuerwehr muss wieder üben, ebenso die Vereine. Aber konkrete Pläne gibt es noch nicht. Damit warten wir lieber noch etwas, bevor am Ende wieder alles zurückgenommen werden muss.

Worauf freuen Sie sich dann am meisten?

Auf die erste Ortschaftsratssitzung. Und dass das Vereinsleben wieder stattfinden und man seinen Hobbys nachgehen kann. Und auf das erste Feschtel, wo’s mal wieder was zu essen und zu trinken gibt.