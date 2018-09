Eberbach. (pol/rl) In der Nacht zum Sonntag beschmierten Unbekannte die Hauswände an einem Wohnhaus in der Lindenstraße mit fremdenfeindliche Parolen in blauer und weißer Farbe. Zudem wurde auf den Gehweg mit weißer Farbe der Schriftzug "NPD" gemalt und an einem Auto Flugblätter mit ausländerfeindlichen Parolen angebracht.

Auch ein Gebäude "Am Steinbusch" wurde mit dem Schriftzug "NSU" und "NPD" in weißer Farbe beschmiert, an einem weiteren Fahrzeug mehrere Flugblätter mit fremdenfeindlichen Parolen gefunden. Zudem wurden mehrere Türen in der Unterführung "Am Steinbusch" und ein dortiges Holzhäuschen am "Leimpfad" ebenfalls mit rechten Parolen in blauer Farbe beschmiert.

Die weiteren Ermittlungen hat das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.