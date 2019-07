Vier Naturkenner begutachten die Mohnwiese an der B 37: (von links) Martin Schaarschmidt (LEV), Cordula Samuleit (Naturpark Neckartal-Odenwald, Landwirt Achim Helm, Claudia Mudra und Clemens Bernecker.Foto: Ellen Wartner

Von Ellen Wartner

Eberbach. Über das Blütenmeer roter Mohnblumen unmittelbar an der Bundesstraße B37 zwischen dem Kranichsberg-Parkplatz und der Schleuse Rockenau freuten sich nicht nur Wanderer, sondern auch vorbeifahrende Autofahrer und Radler. Zu verdanken ist der Anblick dem Lindacher Landwirt Achim Helm. Mittlerweile ist die Pracht etwas verblasst.

Noch ist Helm der einzige Landwirt im Rhein-Neckar-Kreis, der sich dazu entschlossen hat, seinen Acker in eine Biowiese umzuwandeln. Bisher gibt es nur in Buchen ein ähnliches Projekt.

Kürzlich erhielt der Mohnblumenacker Besuch. Vier Leute, die an der Umgestaltung des Ackers maßgeblichen Anteil hatten, waren dort mit Helm zu einem Pressegespräch über das Wie und Warum erschienen: Martin Schaarschmidt vom Landschaftserhaltungsverband (LEV) Rhein-Neckar, Cordula Samuleit vom Naturpark Neckartal-Odenwald, Klemens Bernecker, Leiter des Umweltamtes der Stadt Eberbach und somit Kreisbeauftragter des Naturschutz- und Umweltamtes Rhein-Neckar, sowie Claudia Mudra vom Nabu.

Helm hatte den Plan, seine 3,8 Hektar Ackerland in der "Lautenbach" (Eigentum und Pachtfläche) künftig nicht mehr als Feld zu nutzen. Die Fläche sollte ökologisch aufgewertet werden.

Vielerlei Naturpflanzen sollten auf der Wiese wachsen und Insekten, kleines Getier und Vögel, kurz alles was so kreucht und fleucht, auf diesem Terrain neuen Lebensraum finden.

Dazu sollte das Gelände arbeitssparend zu bewirtschaften sein, es sollten also nicht mehr gepflügt und gedüngt und auch keine Schädlings- und Unkrautbekämpfungsmittel mehr gespritzt werden. Helm will das Areal ökologisch aufwerten. Dafür verzichtet er gern auf den Ertrag aus Feldfrüchten.

Von dem Projekt "Blühender Naturpark" hatte er bereits gehört. Deshalb wandte er sich hilfesuchend an den Naturpark Neckartal-Odenwald. Bei Cordula Samuleit, Geschäftsstellenleiterin in Eberbach, stieß er auf offene Ohren. Beide holten sich Martin Schaarschmidt, Clemens Bernecker und Claudia Mudra mit ins Boot.

Gemeinsam suchten sie nach einem Plan, der Helms Vision von blühender, arbeitssparender, giftfreier Natur möglichst nahe kommt. Noch dazu sollten die Pflanzen und das, was künftig auf den 3,8 Hektar wächst, auch noch eine Zier fürs Auge sein und letzten Endes noch Heu liefern. Klingt schwierig, ist aber machbar, wie sich zeigt. Gemeinsam mit Helm einigte man sich darauf, diese Fläche in eine Wiese zu verwandeln und sie mit einem, diesem Naturraum angepassten Samen aus 15 Prozent Wiesenblumen und 85 Prozent alter Grassorten einzusäen.

Das Saatgut dafür ist nicht billig und wurde über die Naturschutzbehörde des Landes bezuschusst.

Üblicherweise werden Wiesen ja im Frühsommer gemäht, und das Mähgut wird nach dem Trocknen als Heu geerntet. Diese neue Wiese durfte aber noch nicht gemäht werden. Erst wenn die zweite Heuernte, in dieser Gegend "Ömad" genannt, ansteht und die Samen von einjährigen Pflanzen, wie dem Mohn, als Saatgut für’s nächste Frühjahr ausgefallen sind, darf auch diese naturnahe Wiese noch Heu als Winterfutter für die kleine Rinderherde von Helm liefern. Die Tiere weiden sommers auf Hangwiesen im Ortsbereich. Auf diese Art besteht die Naturwiese dauerhaft und muss im nächsten Jahr nicht neu eingesät werden. Helm spart, wie gewünscht, Arbeit und Kosten.

Zurzeit gibt es nur noch wenige rote Mohnblumen. Dafür schmücken aber andere, weiße und blaue Kornblumen beispielsweise, als bunte Farbtupfer die Wiese. Die Wiese darf sogar ungestraft betreten werden, und man darf sogar Blumen pflücken, versichert Helm, niemand werde verjagt.

Als weitere Maßnahme wurden seitens der LEV - der sich als "Mittler zwischen Mensch und Natur" bezeichnet - zahlreiche Trockenmauern an der östlichen Grundstücksgrenze wieder freigelegt, und aufgerichtet. Die Maßnahme ist noch nicht beendet. Falls sich Freiwillige finden, sollen weitere Mauern wieder aufgebaut werden, stellte Schaarschmidt in Aussicht. Außerdem wurde für die scheue Äskulapnatter an einer geschützten Stelle ein Tagesversteck errichtet. Noch habe sie es nicht entdeckt, wie Bernecker bedauernd feststellte.

Helm hat aber auch noch einen weiteren Plan. Ebenfalls vom LEV mitgetragen, will er entlang der B 37 zur Neckarseite hin einen Elektrozaun errichten. Die Wiesenfläche zwischen Zaun und Neckar möchte er dann als Weidefläche nutzen. Und zwischendrin sollen Einzelbäume gepflanzt werden.

Außerdem hat der Biolandwirt die Vision, alle Acker- und Wiesenflächen zwischen Eberbach und Zwingenberg naturnah aufzuwerten. Er wünscht sich, das gesamte Gelände in Bioland umzuwandeln, und dabei künftig ohne Pflug, Dünger und Schädlingsbekämpfungsmittel auszukommen.