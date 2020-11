Unterhaltung konnte unter Coronabedingungen natürlich nicht geboten werden, aber der lange Freitag in der Innenstadt lockte etliche Kunden eben zum Einkaufen in die Geschäfte. Im Bild das Modehaus Müller.

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Kein Feuer, keine Flamme: stattdessen herrschte am Freitagabend coronabedingte Stille in Eberbachs Innenstadtstraßen. Von Zeit zu Zeit schlenderten tütenbepackte Einzelgänger oder Paare an den hell erleuchteten Schaufenstern der EWG-Geschäfte vorbei, die an diesem "XL-Freitag" ihre Verkaufsräume bis 20 Uhr geöffnet hatten. Drinnen probierten Kunden Textilien an, schauten Mamas nach neuen Schuhen für ihre Sprösslinge, ließ man sich fachkundig zu Küchengeräten neuster Bauart, zu Schmuck oder Kosmetika beraten – alles natürlich stets unter Beachtung von Abstands- und Hygieneregeln. Und wo gerade keine Kunden die Aufmerksamkeit der Geschäftsleute und ihrer Angestellten in Anspruch nahmen, übten sich diese auch mal bei einem Schwätzchen in guter Laune. Da das ursprünglich für den Freitag von der Eberbacher Werbegemeinschaft geplante traditionelle Novemberevent "Feuer und Flamme" der Pandemie geschuldet ausfallen musste, wollten insgesamt 17 Mitglieder des Einzelhandels ihren Kunden an diesem Abend die Möglichkeit bieten, "ganz entspannt und sicher" zwei Stunden länger einzukaufen – ohne Rahmenprogramm.

In den Straßen ging es dagegen eher still zu. Hier ein Blick in die Einkaufsmeile Bahnhofstraße in Höhe von „Nara“. Fotos: Nolten-Casado

Und das Konzept schien überwiegend aufzugehen. "Für Berufstätige eine gute Sache", empfand eine Eberbacherin das Angebot, "sonst kommt man ja nicht dazu, mal in Ruhe zu shoppen". "Schön, dass sich der Freitagseinkauf auf diese Weise ein bisschen entzerrt hat", meinte ein Paar beim Bummeln durch die Bahnhofstraße. "Ich finde es gut, dass man sich nicht unterkriegen lässt", äußerte sich ein Kunde, während er nach einer warmen Winterjacke Ausschau hielt.

"Bei uns läuft’s gut: Wir haben Kunden im Laden – was wollen wir mehr", freuten sich Anette Schölch und Marion Winter vom Modegeschäft "Nara". "Für die Leute ist das eine gute Möglichkeit, mal rauszukommen, und für uns eine gute Gelegenheit zu zeigen, was wir haben."

"Es ist bisher nicht schlecht gelaufen, wenn man bedenkt, dass ja draußen nichts geboten wird", schilderte Verkäuferin Karin Mittelstädt den Verlauf der verlängerten Öffnungszeit im Modehaus Müller. Für ihren Chef, EWG-Vorsitzender Dietrich Müller, hatten sich die Erwartungen voll erfüllt. "Es ist ein Versuch, und es war von Anfang an klar, dass das keine Spaßveranstaltung sein sollte, sondern eben nur lange Öffnungszeiten." Wichtig sei ihm gewesen, dass möglichst viele Kollegen bei der Aktion mitmachten, "damit die Leute nicht für ein oder zwei Geschäfte herkommen." Natürlich sei der Teil-Lockdown zu spüren: "Es sind deutlich weniger Leute unterwegs. Dafür war’s dann heute richtig gut."

Im Schuhhaus Fritz Karl zeigte man sich nicht ganz so zufrieden mit dem Zuspruch der Eberbacher. Aber "wir müssen ja um jeden Kunden froh sein", so Christiane Karl. "Es war durchaus Betrieb – mal mehr, mal weniger", konnte Ursula Frick von "electroplus Reinig" feststellen. "Manche Leute waren hier, um sich beraten zu lassen, andere haben sogar schon Weihnachtsgeschenke gekauft." Und Töpfe und Pfannen hätten reges Interesse gefunden: "Man ist ja jetzt mehr zu Hause – da wird wieder mehr gekocht."

Auch Christina Wolff war zufrieden mit dem Kundenzuspruch in ihrem Reformhaus. Hildegard Waadt-Niedermayer vom benachbarten Schuhgeschäft zeigte sich indes ein wenig enttäuscht: "Es kam niemand!" Was ihr beweise, "dass sich die Eberbacher an die Corona-Regeln halten und zu Hause bleiben". Regina Bier von "Leder-Exquisit" schließlich konnte sich über ein paar kauffreudige Kunden freuen. "Bei Feuer und Flamme" steht mehr das Event im Vordergrund", sagt sie. "Heute waren zwar weniger Bummler unterwegs. Dafür sind die, die da waren, gezielt zum Einkaufen gekommen."

Für die Adventszeit hat EWG-Vorsitzender Müller bereits eine weitere Ausgabe des verlängerten Einkaufsvergnügens ins Auge gefasst – "wenn die Kollegen alle mitmachen". Die Befragten haben ihre Bereitschaft dazu schon signalisiert.