Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Die städtischen Nachtwächter haben Hochkonjunktur in diesen Tagen. Nachdem Corona-bedingt alle Stadtführungen in den zurückliegenden Monaten ausfallen mussten, können sie nun wieder gebucht werden. Und der Nachholbedarf scheint groß, etliche Interessenten mussten gar abgewiesen werden. Am Samstagabend waren mit Eugen Emmig und Gunther Sokollek gleich beide Eberbacher Nachtwächter in den Gassen der Altstadt unterwegs: der eine mit einer privaten Gruppe, der andere mit Leuten, die sich zur offiziellen Führung bei der Tourist-Info angemeldet hatten.

Hätten ursprünglich nur neun Teilnehmer den Nachtwächter bei seinem Rundgang begleiten dürfen, so konnte nach neuesten Verordnungen kurzfristig auf 20 aufgestockt werden. "Wir hatten im Wochenkurier von der Nachtwächterführung gelesen", berichtet ein Ehepaar aus Mosbach. "Als wir uns anmelden wollten, waren schon alle neun Plätze besetzt. Doch ein paar Tage später kam dann der Anruf, wir könnten noch mit." Und sie sind begeistert von den Schilderungen, die der Mann mit Umhang, Hut, Hellebarde und Laternchen an den diversen Stellen der Altstadt zum Besten gibt.

Treffpunkt ist am Samstagabend im Ephrata-Hof, zu Füßen des Pulverturms. Gunther Sokollek begrüßt seine Gäste. Schon mehr als hundertmal hat er Interessierte als Nachtwächter durch die Altstadt geführt. Doch an diesem Abend ist die Tour anders besetzt als gewohnt.

Die meisten Teilnehmer sind aus Eberbach – Alteingesessene ebenso wie Zugezogene – ein paar kommen aus Mosbach, zwei aus Frankenthal. Eine eher ungewöhnliche Mischung, waren es doch sonst überwiegend Touristen, die sich vom Nachtwächter das Städtchen zeigen lassen wollten.

"Die Leute sind nach dem Corona-Lockdown einfach hungrig darauf, etwas zu unternehmen", erklärt Sokollek sich das neue Interesse der Einheimischen an ihrem Städtchen. Möchte der eine seiner Freundin von auswärts auf diese Art ein wenig die Geschichte seiner Heimatstadt näherbringen, so haben andere Eberbacher sich zur Teilnahme entschlossen, weil "wir schon oft gehört haben, dass diese Führung toll wäre".

Und natürlich lernen sie alle immer wieder Details kennen oder neu entdecken, an denen sie bislang achtlos vorbeigegangen sind.

Sokollek informiert seine Zuhörer über die Aufgaben eines Nachtwächters und lässt sie wissen, was der Innenhof am Pulverturm mit einem Eberbacher Bäckerssohn aus dem 18. Jahrhundert und der amerikanischen Stadt Ephrata zu tun hat. Der Pulverturm habe seinen Namen übrigens nicht von etwa darin gelagertem Schießpulver, erfahren sie. Nein, im Mittelalter wurde dort nächtens die Stadtkasse mit ihrem pekuniären "Pulver" aufbewahrt.

Durch Binetzgasse und Amalienpforte geht’s Richtung Alter Markt. Hier erfährt man vom Vorgängerbau des heutigen "Alten Rathauses" und seiner vielfältigen Nutzung. Die Sgraffiti an der Fassade des "Karpfen" werden bestaunt. Die Hochwassermarken, der "Blaue Hut" mit seiner in luftiger Höhe gelegenen Arrestzelle, der "Hof" mit seinen beeindruckenden Fachwerkhäusern, der Synagogenplatz mit seiner tragischen Geschichte, das "alte Badhaus" und vieles mehr werden Anekdoten-umrahmt vorgestellt.

Am Haspelturm endet die mehr als 90-minütige Tour. Applaus dankt Gunter Sokollek für eine spannende, kurzweilige Reise in Eberbachs Vergangenheit.