Von Peter Steiner und Felix Hüll

Eberbach. Wohlbehalten von ihrer Fahrt an die ukrainische Grenze zurück sind die Helfer von Anne Dübbers und Peter Steiner. Sie hatten zwischen Freitag und Sonntag zusammen mit Familie Tietz aus Neckarbischofsheim in drei Transportern rund 2,5 Tonnen an Decken, Hygieneartikel und Verbandszeug sowie rund 500 Kilo Lebensmittel als private Versorgungsfahrt mit Hilfsgütern bis etwa sechs Kilometer hinter die ungarisch-ukrainische Grenze gefahren und dort übergeben.

Beladen mit insgesamt rund drei Tonnen Hilfsgütern brachen die Familien Tietz und Dübbers-Steiner an die ukrainische Westgrenze auf. Foto: privat/Steiner

Peter Steiner, sein Schwiegersohn und ein Student aus Heidelberg fuhren die insgesamt 2.800 Kilometer hin und zurück in rund 30 Stunden reiner Fahrzeit mit drei Sprinter-Kleinlastern. Die Eberbacher hatten sich einer Aktion angeschlossen, die von "Nonis Hof" in Neckarbischofsheim im Raum Sinsheim ausging. Dort bestand ein gut funktionierendes Netzwerk und waren auch die meisten Spenden abgegeben worden. Auch die hauptsächliche Sortierarbeit wurde in Neckarbischofsheim geleistet, um die Verteilung später vor Ort zu erleichtern. Insgesamt ergab sich ein kleiner Konvoi mit neun Fahrern auch aus dem Raum Heilbronn und Sinsheim.

Warten an der Stunden in Anspruch nehmenden Grenz(personen)kontrolle auf der Rückfahrt aus der Ukraine vor der Einreise nach Ungarn. Foto: privat/Steiner

"Das ist alles eigentlich unspektakulär. Es ist unglaublich friedlich,", schildert Steiner seine Eindrücke von er ukrainischen Westgrenze, nachdem er den Übergang von Ungarn in die Ukraine passiert hatte, das Militär dort zuerst gar nicht bemerkte, das dann aber plötzlich aus den getarnten Unterständen hervorkam und den Konvoi umstellte. Man müsse sich diesen Transport wie eine normale Autofahrt vorstellen. Von der Dramatik der Fernsehbilder aus der Zentral- oder Ostukraine sei wirklich nichts zu spüren gewesen. "Wir haben auch mit Flüchtenden gesprochen, die aus einer Stadt kamen, die zerbombt worden ist." Die Leute zeigten laut Steiner keine Anzeichen einer Traumatisierung. Sie seien traurig, aber alles spiele sich ruhig und sehr organisiert ab – sowohl die Flüchtlingsbewegungen wie auch die Güterübergabe. "Ja, man sieht ihre Anspannung. Aber da ist ein eiserner Wille dort.

Vorsorglich waren die Bestell- und Ladelisten der Tour zweisprachig angelegt. Foto: privat/Steiner

Die Leute sagen: die werden uns nicht platt machen." Nicht nur, dass die Ukrainer so fest entschlossen sind, ihr Land gegen den übermächtigen russischen Angreifer zu verteidigen, habe ihn beeindruckt. Flüchtende berichteten auch, dass sie gar nicht darauf aus seien, in den Westen zu ziehen. Steiner: "Die wollen ihre Kinder und Familien in Sicherheit wissen. Aber sie wollen in Nachbarländer wie Polen, Ungarn oder Rumänien und möglichst bald wieder zurück in ihre Orte und Häuser." Steiner, ein 65-jähriger früherer selbstständiger Unternehmer, jetzt Rentner, sagt, er traue sich zu, Menschen einschätzen zu können und wolle dies als seine Eindrücke wieder geben. Seine Frau Anne Dübbers-Steiner und er wollen am Freitag erneut an die ukrainische Grenze fahren. Anne Dübbers: "Wir werden diesmal mit einem von der Firma CED zur Verfügung gestellten Bus fahren. Wir nehmen dringend benötigte Konserven und haltbare Lebensmittel mit, die dann in die Kampfgebiete weitertransportiert werden." Wer helfen möchte, möge haltbare Konserven (keine Gläser) und auch unter den Ausnahmeumständen der Kriegsgebiete gut lager- sowie transportierbare Lebensmittel abgeben bei Familie Steiner, Neckarrain 2 in Eberbach oder bei Familie Tietz in der Heidäckersiedlung 4 in Neckarbischofsheim.

Wer sich über erforderliche Details und Know-How für einen Hilfstransport informieren möchte, kann sich ebenfalls an Peter Steiner wenden. Zu seiner Motivation, diese Fahrten zu organisieren, sagt Steiner: "Wir kommen hier aus einer Wohlfühlzone. Wir schauen zu, wie keine tausend Kilometer weiter Menschen getötet werden, wie ein Land zerstört wird. Wir können nicht gegen Russland angehen. Das wäre dann der worst case. Aber da sind jetzt Leute, die gewollt oder ungewollt auch unsere Freiheit mit verteidigen."