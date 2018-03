Eberbach. (MD) "Aktuell laufen die Arbeiten im Kanalbau im Bereich ‚Panoramarundweg’ und ‚Im Wolfsacker’." Das sagt der städtische Tiefbauamtsleiter Timo Mechler zum Stand der Erschließungsmaßnahme "Wolfsacker/Schafacker".

Jahrzehnte lang hatten sich die städtischen Gremien mit der Erschließung des letzten Neubaugebiets in der Kernstadt beschäftigt. Da wurde geplant und umgeplant, in der Nachbarschaft wohnende Grundeigentümer klagten teilweise gegen den Bebauungsplan. Nun soll es aber rasch zur Umsetzung der Erschließung kommen, damit die Häuslebauer spätestens im kommenden Jahr mit ihren Vorhaben starten können.

Laut Mechler teilt sich der Bauablauf der Erschließungsmaßnahme in mehrere Abschnitte auf, die sich teilweise überlagern. Begonnen wurde von der Baufirma Leonhard Weiß mit Niederlassung in Plankstadt in der zweiten Februarwoche. Die Planung sieht vor, alles komplett im September 2018 abzuschließen.