Eberbach. (maw) Am kommenden Samstag, 29. September, findet von 10 bis 14 Uhr ein weiterer Kurs zur "Letzten Hilfe" durch den Hospizverein Eberbach-Schönbrunn statt. "Die Reaktionen der Teilnehmer bei den ersten Kursen waren durchweg sehr positiv. Das hat uns sehr gefreut. Wir haben gemerkt, dass es richtig war, diesen Kurs nun auch in Eberbach anzubieten", sagt Kursleiterin Ursula Clifford vom Hospizverein.

Ziel des Projektes "Letzte Hilfe" ist es, das Sterben wieder ein Stück zurück in das alltägliche Leben zu holen. In jedem Kurs stehen deshalb vier Themenblöcke im Mittelpunkt.

"Sterben ist ein Teil des Lebens" behandelt, was beim Sterben eigentlich passiert. "Vorsorgen und Entscheiden" informiert über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Herausforderungen kommen bei "Körperliche, psychische, soziale und existenzielle Nöte lindern" zur Sprache. "Abschiednehmen" klärt: Was sollte vor und nach dem letzten Atemzug getan werden? Welche Rituale und Hilfestellungen zum Abschiednehmen und zur Trauerbewältigung gibt es? Was gilt es bei Bestattungen zu beachten? Der Lions-Club Eberbach ermöglicht, das die Kurse kostenlos angeboten werden können. Anmeldungen nimmt der Hospizverein unter seiner Telefon-Nummer 0176/ 99 05 60 60 entgegen.

Weitere Infos: www.hospizarbeit-in-eberbach.de