Eberbach. (MD) Ein lautes Blöken war am Ostersonntag auf der Neckarbrücke zu hören: Mit seiner rund 530 Tiere zählenden Herde war Schäfer Peter Haßlinger wieder auf dem Weg zum Sommerquartier auf dem Breitenstein. Auch diesmal ging’s in drei Etappen vom etwa 20 Kilometer entfernten Winterquartier in Epfenbach über Haag und Allemühl nach Eberbach. Die Wanderung sei ohne Probleme verlaufen, ist der 51-Jährige zufrieden. Nachdem die Tiere hinter den Sportplätzen in der Au nochmal grasen durften, ging’s über den Radweg auf die Neckarbrücke. Begleitet von sieben Helfern und zwei Hütehunden. Auf der Brücke staute sich kurzzeitig der Fahrzeugverkehr. Laut Haßlinger soll die Schafherde tagsüber auf den Weiden auf dem Breitenstein und bei Unterdielbach grasen, abends geht’s in den Pferch. Derzeit sei auf den Weiden noch genug Grünfutter vorhanden.