Eberbach. (by) Nicht zum ersten Mal erwies sich der von-Göler-Weg als zu eng für einen großen Lastwagen mit Anhänger. Gegen 11.30 Uhr blieb das Speditionsfahrzeug am unteren Ende der Straße – Kreuzung Scheuerbergstraße – stecken. Probleme hatte es bereits oberhalb an der Kreuzung Dr.-Schumacher-Straße gegeben.

Beim Einbiegen in die enge und steile Straße hatte das Gespann das Straßenschild umgebogen, eine Sitzbank mitsamt Steinsockel um 90 Grad gedreht und einen kleinen Holzzaun demoliert.

Mit Hilfe eines Abschleppdienstes, der gegen 16 Uhr eintraf und das Gespann rückwärts den steilen Weg hochzog, wurde die Straße dann wieder frei gemacht. Danach ging es rückwärts durch die Dr.-Schumacher-Straße, so dass gegen 18.30 Uhr der Fahrer die Weiterfahrt antrat. Nach eigener Aussage hatte der Fahrer einer Spedition aus Dillingen die GRN-Klinik beliefert und folgte danach seinem Navi, das ihn auf den von-Göler-Weg schickte.