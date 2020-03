Eberbach. (RNZ) Der BUNDjugend Hessen hat nach Kronberg in den Opelzoo eingeladen, um die Preisträger des Wettbewerbs "Naturtagebuch" zu ehren. Über 100 Kinder aus ganz Hessen hatten bis Ende Oktober 2019 ihr Naturtagebuch eingesendet. Die Jury wählte besonders schöne Tagebücher aus und lud die Autorinnen und Autoren zur Preisverleihung ein. Vom Hohenstaufen-Gymnasium nahmen drei Schülerinnen der Klasse 6b am Wettbewerb in Hessen teil und alle drei kamen mit einem Preis nach Hause. Caja Brunner hat detailliert die Herstellung und Verwendung von Kompost beschrieben, während Pauline Schoofs sich mit dem Lebensraum einer Trockenmauer beschäftigt hat. Rosa Wann (Foto: Hüll) hat, von der Amsel zum Zierapfel ausführlich und mit Kreativtipps angereichert, ihre Beobachtungen im Laufe des Jahres festgehalten. Sie schildert dabei, wie sie gegen die Verschmutzung eines Bachs erfolgreich aktiv geworden ist. Rosa bekam für ihr Naturtagebuch den ersten Preis.