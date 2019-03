Eberbach. (by) Ein auf dem Herd vergessenes Essen hat am Freitagvormittag zu einem Feuerwehreinsatz in der Hohenstaufenstraße geführt. Durch den Qualm gingen die Rauchmelder in der Wohnung los, woraufhin Nachbarn die Feuerwehr alarmierten. Die rückte mit drei Fahrzeugen und 16 Mann an.

Die Feuerwehrleute mussten sich durchs Treppenhaus gewaltsam Zugang zur Wohnung verschaffen, berichtete Gesamtkommandant Markus Lenk. Nachdem der Brandherd ins Freie gebracht worden war, wurde die total verrauchte Wohnung ordentlich durchgelüftet.

Im Einsatz waren auch die Polizei, ein Rettungswagen und ein Notarztteam. Nachdem feststand, dass sich die ältere Mieterin nicht in der Wohnung befand, konnte die Notärztin unverrichteter Dinge wieder abrücken.