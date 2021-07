Eberbach. (fhs) Für rund 62.300 Euro vergibt Eberbach den Auftrag zu Vermessungsleistungen für eine digitale Aufnahme der Kanalisation in Neckarwimmersbach. Dies beschloss der Bauausschuss des Gemeinderats. Er beschied auch sämtliche zur Sitzung zugelassenen Bauanträge so, wie die Verwaltung es vorgeschlagen hatte. Einen Bauantrag zum Neubau einer Festmistplatte hatte Bürgermeister Peter Reichert eingangs von der Tagesordnung genommen, weil es da noch Abstimmungsbedarf gebe.

Eberbach nimmt zudem Waldbrunns Bebauungsplan "Brühlstraße" mehrheitlich ohne Anregungen und Einwände zur Kenntnis, obgleich AGL-Stadtrat Lothar Jost schimpfte, mit "welcher Unverfrorenheit Waldbrunn hierbei in den Außenbereich vordringt". Waldbrunn plant, am westlichen Rand seines Ortsteils Schollbrunn nach konkreten Anfragen danach auf 0,6 Hektar acht Bauplätze im "beschleunigten Planverfahren" zu schaffen. Das Areal ist derzeit überwiegend landwirtschaftlich (als Weide) genutzte Wiese. Lothar Jost sowie Fraktionskollegin Kerstin Thomson stimmten gegen die die Kenntnisnahme, die Ausschussmehrheit dafür.

Einstimmig Einvernehmen erteilt wurde für ein Einfamilienhaus mit Doppelcarport, einen Wintergarten, einen Balkonanbau, zwei Dachgauben, ein schwarzes statt ein ziegelrotes bis dunkelbraunes Dach sowie eine Garage mit zwei Stellplätzen. Bauamtsleiter Detlef Kermbach kündigte an, dass am Montag, 12. Juli, ab 13 Uhr der neue Spielplatz im Gebiet Wolfs-/Schafacker offiziell seiner Bestimmung übergeben werde. Und die Skateranlage für den Rollbrettsport am Neckarlauer ist zwischen Freitag und Dienstag nicht mehr nutzbar. Die Geräte wurden beiseite geräumt, Vorarbeiten erfolgten am Freitag. Montag/Dienstag soll der Asphaltbelag erneuert werden, so dass den Skatern ab Mittwoch eine ausgebesserte Anlage zur Verfügung steht.