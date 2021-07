Die Sommerausstellung in Eberbachs Michaelskirche zeigt bis 12. September den „Schöpfungsteppich von Girona“ von Volker Glatz. Am Samstag war Eröffnung. Foto: Nolten-Casado

Eberbach. (bnc) Zahlreiche Gäste aus Eberbach, Neckargemünd und von andernorts begrüßte Dekan Ekkehard Leytz am Samstagvormittag in der Michaelskirche. Anlass war die Eröffnung der diesjährigen Sommerausstellung mit einem der letzten großen Werke des im Dezember 2020 verstorbenen Neckargemünder Künstlers Volker Glatz, dem "Schöpfungsteppich von Girona".

"Ich bin stolz, dass wir dieses Kunstwerk über den Sommer hier haben dürfen", so Leytz, ein Werk, das der Künstler "mit großer Achtung vor dem Original, aber mit eigenem Pinselstrich" gemalt habe. Außerdem ist zurzeit eines von Glatz‘ "Predigtbildern" zum Thema "Quelle des lebendigen Wassers" in der Michaelskirche zu sehen.

Von Musikstücken der beiden jungen Eberbacher Musiker Florian und Felix Roh an Klavier und Tenorsaxofon umrahmt, folgten Erläuterungen zum "Schöpfungsteppich" von der Ehefrau des Künstlers, Ulrike Glatz. Sie sprach zu ihren Zuhörern vor den Bildwänden, um so direkt am Objekt ins Werk einzuführen. Glatz berichtete von der großen Faszination, die das etwa 900 Jahre alte Original des Wandteppichs auf ihren Mann Volker 2017 bei einem Besuch des Museums der Kathedrale im spanischen Girona ausgeübt hatte.

Glatz ging auf die Struktur des rund vier mal vier Meter großen Teppichbildes ein: den einem Mandala ähnelnden Mittelteil und die jeweils 60 mal 60 Zentimeter großen Gemälde, die sich im Original um die Mitte drapieren, in der Michaelskirche allerdings auf Stellwänden links und rechts davon präsentiert sind.

"Da ist eine enorme Komplexität drin zu finden", so Glatz. Denn neben christlichen seien auch jüdische und islamische Elemente im Bild enthalten. Ulrike Glatz, ehemalige Religionslehrerin und bis heute als Prädikantin im Kirchenbezirk Neckargemünd-Eberbach tätig, wies auf die Symbolik der Farben hin. Dominierten im seidengestickten Original eher irdene, gedeckte Farben, so habe ihr Mann seine Bilder in leuchtenden Acryl-Farben gestaltet.

Im Mittelpunkt des Gesamtbildes steht Gott als Weltenherrscher, von dem alle Schöpfung ausgeht. Über ihm schwebt der Schöpfergeist, der, so Glatz, "schon im Anfang über der Urflut schwebte".

Ihn symbolisiert eine Taube, die "den weiblichen Teil des männlich gedachten Gottes" darstelle. Umgeben ist die biblische Schöpfung von "Annus", dem Jahr, mit seinen Jahreszeiten und Monaten. In den Monatsbildern spiegelt sich die mittelalterliche Alltagswelt. Männer üben da jahreszeitlich bedingte Tätigkeiten aus. Über ihren Köpfen ist jedoch in allen Bildern eine Mondsichel zu sehen: "Luna, lateinisch für Mond, verweist auf die weibliche Seite des Menschen." Vier Paradiesflüsse durchkreuzen das Bild. Die vier Winde fliegen – als Atem Jahwes – zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. "Bei der Beschäftigung mit dem "Schöpfungsteppich" haben sich für mich Welten aufgetan", so Ulrike Glatz. "Da werde ich noch Jahre dran zu tun haben."

Info: Die Ausstellung ist bis 12. September täglich von 14 bis 16 Uhr, dienstags bis freitags auch von 10 bis 12 Uhr zu sehen.