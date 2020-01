Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Eigentlich bräuchte man in der Kommunalpolitik doch gar keine Parteien", findet Bettina Greif. Sie gehört zu den "Neuen" im Eberbacher Gemeinderat, hat ihr Amt im Juli 2019 angetreten und zieht eine erste Bilanz ihrer ersten Monate im Gremium. "Ich finde, wir sollten im Gemeinderat viel mehr fraktionsübergreifend arbeiten, besonders wenn es um Themen wie zum Beispiel den Erhalt der Bäder, den Ausbau der Radwege oder die Innenstadtentwicklung geht", ist sie überzeugt. "Schließlich wollen doch alle das Beste für Eberbach, die große Politik hat da ja keinen Raum". Folgerichtig gehört Bettina Greif auch keiner politischen Partei an, wenngleich sie Mitglied der CDU-Fraktion im Stadtparlament ist.

Zur Politik gekommen ist sie durch die Diskussion um Windkraftanlagen auf dem Hebert. Es sei die CDU gewesen, die sich geschlossen "für den Erhalt der Natur und gegen die Windräder" ausgesprochen habe, sagt Greif. Da ergaben sich bald Berührungspunkte zwischen ihr als Mitglied der Bürgerinitiative "Bürger für Bürger" und Eberbachs Christdemokraten. CDU-Mann Michael Schulz fragte an, ob sie nicht bei der Kommunalwahl im Mai für die CDU kandidieren wolle, und sie sagte zu.

Freilich war es nicht allein das Thema Windkraft, das sie zum Schritt in die Politik bewogen hat. Gemeinsam mit den anderen Gemeinderäten und der Verwaltung das Bestmögliche für die Stadt zu erreichen, ist ihre Motivation, "sich einzubringen, so gut es eben geht". Dafür nimmt sie auch den erheblichen Zeitaufwand in Kauf, den ihr neues Amt mit sich bringt. Gehört doch nicht nur die Teilnahme an Sitzungen dazu, man muss sich im Vorfeld auch auf diese vorbereiten. "Allein der Haushaltsplan für 2020 hat 437 Seiten, davon muss man sich natürlich einen Eindruck verschaffen", berichtet Greif. Als Mitglied im Werksausschuss, "da muss man sich in die verschiedenen Sachthemen einarbeiten". Gleiches gilt für ihre Aufgaben als stellvertretendes Mitglied im Verwaltungs- und Finanz- sowie im Bau- und Umweltausschuss. Doch die Zeit, sich einzusetzen für die Allgemeinheit, nimmt Bettina Greif sich gern. Ihren erlernten Beruf als Kriminalkommissarin übt sie nicht mehr aus, dafür widmet sie sich umso engagierter den Belangen ihrer Familie und ihren sportlichen Aktivitäten. Und seit Kurzem den neuen Herausforderungen in der Kommunalpolitik.

Eine erste Bilanz der zurückliegenden Monate im Amt fällt rundweg positiv aus: "Die Arbeit ist umfangreich aber sehr interessant, man hat Einblick in verschiedene Ressorts. Man kann seine Vorstellungen vorbringen, die eigenen und die der Bürger, mit denen man zuvor gesprochen hat. Ich bin ja Vertreterin der Bürger."

Was letztlich aus ihren Beiträgen im Gemeinderat wird, liegt freilich nicht in ihrer Hand: "Ich bin halt nur eine von 23 Stimmen", weiß Greif. "Man kann über die Dinge diskutieren, aber entschieden wird letztlich durch die Mehrheit." Und manchmal wird sie halt auch überstimmt. "Das muss man akzeptieren lernen."

Wie fühlt es sich an, als eine von drei Frauen in einem Männer-dominierten Gremium mitzuarbeiten? "Ich kann mich nicht beklagen", lacht Bettina Greif. "Ich fühle mich wohl." Das Verhältnis der Ratsmitglieder untereinander sei gut, betont sie. "Wir pflegen einen höflichen, respektvollen Umgang miteinander, auch wenn die Vorstellungen zuweilen weit auseinander liegen." Auch die Tatsache, dass sie noch neu ist im Gremium, stellt für Greif kein Problem dar. "Ich fühle mich soweit angenommen, bekomme die Chance, mich einzubringen." Außerdem kennt man sich ja. Bettina Greif ist in Eberbach aufgewachsen, kennt viele der Ratsmitglieder aus Schulzeiten.

Und wie ist ihr Verhältnis zu den anderen beiden Frauen im Rat? "Mein Wunsch wäre gewesen, uns als Frauen zu vernetzen, um unsere Belange verstärkt in den Gemeinderat einzubringen", sagt Greif. Aber das hat bisher noch nicht geklappt. Doch die Neu-Stadträtin gibt sich optimistisch: "Wir haben ja noch viereinhalb Jahre Zeit."

Warum insgesamt eher wenige Frauen bei Wahlen kandidieren? "Ich denke, weil Frauen immer noch durch Beruf und Familie stärker belastet sind als Männer, wenn sich da auch schon vieles geändert hat. Manche Frauen trauen es sich vielleicht auch nicht zu. Erst wenn sie es einmal ausprobiert haben, merken sie, was alles an Fähigkeiten in ihnen steckt."

Wie schafft frau es, dem Wohl der Gesamtgemeinde, den Interessen der Wähler, der Partei, der Familie und auch noch ihren eigen Bedürfnissen gerecht zu werden? "Mit Disziplin und Ordnung", lautet da die Antwort. "Man muss Prioritäten setzen, auf manches verzichten, sich entsprechend organisieren. Aber man kriegt es hin."

Welche politischen Ziele hat Bettina Greif für 2020? "Die Themen Bäder, Energieersparnis, zum Beispiel bei Heizungen, und das innerstädtische Verkehrskonzept anzugehen. Das Bewusstsein der Bürger zu stärken für die wunderbare Natur, in der wir hier leben und sie dazu anzuregen, bewusst die Geschäfte in Eberbach zu nutzen." Ein privater Wunsch fürs neue Jahr? "Gesundheit und Zeit für Familie, Sport und soziale Kontakte."