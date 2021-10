Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Es war wieder unerträglich laut. In der Au dröhnten wieder die kleinen fahrbaren Krachmacher, die vor Jahresfrist manchen gehörig auf die Nerven gingen, und von denen man glaubte, ihre Besitzer wären inzwischen weit weg gezogen oder die Fahrzeuge wären kaputt.

Doch dieser Tage mussten die letztjährig Lärmgeschädigten mehrfach feststellen: Der Krach ist wieder da. Und er ist so laut wie zuvor. Das hochtonige, sägende Geräusch kreischte wieder über den Neckar bis in die höheren Lagen des Stadtgebiets.

Nach einem Sommer der Lärmbelästigung im vorigen Jahr, war es in diesem bislang ruhig geblieben, drüben bei den Sportanlagen. Zwei junge Männer hatten dort 2020 die Nerven vor allem der Eberbacher Hangbewohner strapaziert. Nach Feierabend, an den Wochenenden und an sonst freien Tagen jagten zwei ferngesteuerte kleine Rennautos über den Platz neben dem Freibad. Das waren keine surrenden Elektroautos. Ihre Motoren werden mit Benzin oder Äther betrieben, ihre Stärke wird in PS ausgewiesen. Der Lärm drang den Scheuerberg hoch, war am Itterberg und bis in die Neckaranlagen zu hören.

Zwei Verursacher konnten namentlich ausgemacht werden. Es gab im letzten Sommer sogar eine direkte Ansprache durch das Eberbacher Ordnungsamt. Eine richtige Handhabe hatte man jedoch nicht. Denn die seinerzeit gültige örtliche Polizeiverordnung hatte keine Regelung gegen solch speziellen Krach. Über ein Bundesgesetz gegen Lärm einzuschreiten, wäre nicht effektiv gewesen: Da liegt die Zuständigkeit beim Landratsamt. Bis man das Problem auf dem Dienstweg gelöst hätte, wäre der laute Sommer schon rumgewesen.

So blieb der Krach vor Jahresfrist ungeahndet. Doch das sollte jetzt anders sein. Seit 1. August dieses Jahres gibt es die neue Eberbacher "Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten und Belästigung der Allgemeinheit". Da steht im Paragrafen 20, dass es verboten ist, in öffentlichen Anlagen "Modellfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren" fahren zu lassen. Den Passus hatte das Ordnungsamt ausdrücklich wegen der zuvor unbefriedigenden Rechtslage zum Lärm in der Au aufnehmen lassen. Jetzt trifft dies genau auf die Situation der beiden Krachmacher zu.

Der Lärm kam zurück. Während der Krach vor wenigen Tagen außerhalb der Geschäftszeiten des städtischen Ordnungsamtes am Wochenende nervte und keine Anzeige von Betroffenen erfolgte, ließen es die beiden jungen Männer an diesem Montag zur richtigen Zeit krachen. Nach einem Hinweis zu seinen Amtszeiten hat der städtische Ordnungsdienst die Lärmorgie unmittelbar beendet.

Wie zu vernehmen war, packten die beiden Männer ihre schnellen Autos unter Protest ein und zogen von dannen. Nicht ohne den Hinweis, dass sie sich wohl mit dem Bürgermeister in Verbindung setzen wollen. Im Rathaus wird den Männern bei ihrer möglichen Vorsprache die auf sie zugeschnittene neue Eberbacher Polizeiverordnung ausgehändigt, heißt es vom Ordnungsamt.

Vielleicht haben sie die neue Regelung auch deshalb nicht lesen können, weil die Modellautopiloten inzwischen außerhalb Eberbachs wohnen und nur noch zum Krachmachen in die Au gefahren sind. Sollten sie dies noch einmal tun, droht ein Bußgeld. Dieses Mal ist es bei einer Ermahnung geblieben.