Von Martina Birkelbach

Eberbach. Eberbach hat einen neuen Bürgermeister: Klaus II. Brenneis! Fast ganz ohne Manipulation setzte er sich am Montag gegen seine Mitbewerber Klaus I. Großkinsky (stellvertretender Revierleiter der Eberbacher Polizei) und Charly (Karl) Emig (Bauamt) durch.

Sein Amt wird Klaus II. am 1. Januar 2021 antreten, Aschermittwoch desselben Jahres wird es enden. Hoja, Hoja, Hoja, freute sich Klaus II. und und sprang filmreif mehrfach in die Luft. Eigentlich hätte bei der Rosenmontagsaktion der KG Kuckuck gar kein Bürgermeister gewählt werden sollen. Im gerade erst eröffneten Kulturzentrum "Depot 15/7" gab es einen Videofilm über die Entstehung zu sehen. "Das hat funktioniert, weil wir alle zusammengearbeitet haben", so Tim Kirchgeßner vom Vorstand des Kulturvereins, der gemeinsam mit Benny Safferling und Philipp Köhler die Narren empfangen hatte.

Klaus II Brenneis ist der neue Eberbacher Bürgermeister der fünften Jahreszeit Kamera: Martina Birkelbach / Produktion: Vanessa Dietz

Hauptamtsleiterin Anke Steck war es dann, die "wir zählen ja immer Erbsen", darauf hinwies, dass es keinen verantwortlichen Bürgermeister gibt, wenn Peter Reichert beim Neujahrsempfang den Schlüssel abgibt. Und schon war er da: Rechtsverdreher Ulli Uffbasser (alias Ralph Brenneis) vom Bund des Deutschen Karnevals.

Kuckucksorden gibt’s von einem Gardemädel für die Depot 15/7 Vorstandsmitglieder Philipp Köhler, Benny Safferling und Tim Kirchgeßner (v.l.). Foto: Martina Birkelbach

Ein Gremium wurde bestimmt: Quotenfrau Anke Steck , Geldgeber Steffen Schölch (Volksbank) und die gewichtige Person Udo Geilsdörfer (KG-Präsident). Der städtische Bote (Bürgermeister Reichert) überbrachte beflissen alle wichtigen Daten. Besonderen Gefallen hatte er am Küssen des ihm zur Seite gestellten Gardemädels gefunden. Kiri (eine Käse-Sprachbox) spuckte alsbald die Namen der drei Kandidaten aus. In drei Wettbewerben – Gedicht über Bohnensuppe aufsagen, Montagsmaler und Fastnachtshit singen – traten die Bewerber eifrig gegeneinander an.

Hier und da wurde viel getrickst und am Ende stand dann der klare Sieger, Klaus II. Brenneis, fest. Er wird Eberbach als verantwortlicher Bürgermeister der fünften Jahreszeit zur Verfügung stehen und alle Angelegenheiten im Sinne des Frohsinns und der Heiterkeit unterstützen solange der Kuckuck schreit. Regie im Hintergrund hatte übrigens Barbara Menges.

Gerd Lipponer (r.). Foto: Birkelbach

Der Leiter des Eberbacher Polizeireviers, Gerd Lipponer, blickte tiefgründig in Reimform auf frühere und aktuelle Geschehnisse: "Im Tragen dieses Tschakos im Alter von etwa 100 Jahren, will ich nun meine Gedanken als Schutzmann dazu offenbaren". Er wies darauf hin, dass die Freiheit des Einzelnen nur soweit vollkommen frei sein kann, bis sie das Recht des Anderen verletzt.