Eberbach. (RNZ) Was da vor den Eckfenstern des evangelischen Gemeindehauses am Leopoldsplatz flattert, mutet an wie eine Wäscheleine: an einer Schnur flattern allerdings bunte Papierstücke - wer genauer hinsieht, bemerkt Kärtchen und Lesezeichen, Segenssprüche und Blumensamen, die Kirchengemeinde hat hier eine "Mutmach-Wäscheleine" gespannt, von der sich jede(r) etwas an Ermunterung, Impuls, Zuspruch oder eben zur Ermutigung nehmen kann. "Und das wird gut angenommen, wir haben jetzt schon 80, 90 Kärtchen ersetzt, die abgenommen wurden", erklärt Pfarrerin Anja Kaltenbacher.

"Ich lebe und ihr sollt auch leben!", heißt es auf einer Karte. Worte Jesu, mit denen er seine Jünger damals im Angesicht seines bevorstehenden Todes getröstet hat. "Worte, die auch uns gelten - auch in dieser schwierigen Zeit", sagt Kaltenbacher.

Foto: privat

"Ostern", so die Theologin, "hat ja vor allem gezeigt, dass Gott bis in die tiefsten Dunkelheiten mitgeht und sie in der Auferstehung seines Sohnes durchbricht." Das sei eine Botschaft voller Hoffnung und Zuversicht; eine Perspektive, die viel weiter reiche als der jetzige Moment. Sie begründe Hoffnung inmitten von Kummer und Sorgen, offenen Fragen und Ängsten.

In einem ähnlichen Sinne will auch diese "Mutmach-Wäscheleine" verstanden werden: als eine im wahrsten Sinne des Wortes bunte Aktion der Hoffnung und menschlichen Verbundenheit, der Stärkung und des Trosts, so Kaltenbacher. "Es soll ein Zeichen sein ein dieser Zeit, in der persönliche Begegnungen, Gespräche und eine herzliche Umarmung so schwer geworden sind. Zumindest in Gedanken und im Herzen bleiben sie über die Post nicht unmöglich – verbunden mit dem Wunsch eines Engels: "Bleib bewahrt! In Deiner Hoffnung und Zuversicht! An Leib und Seele!"