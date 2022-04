Von Jana Schnetz

Eberbach. Der Strategie- und Transformationsprozess des evangelischen Kirchenbezirks Eberbach-Neckargemünd bis 2032 war Thema der jüngsten Bezirkssynode. Im Interview äußert sich Rudi Kößler, zuletzt als Diakon in Waldbrunn tätig, zu den sich anbahnenden Veränderungen. Unter anderem soll 30 Prozent an Personal und Gebäuden in den Kirchenbezirken eingespart werden.

Herr Kößler, was ist in Ihren Augen die Ursache für den Mitgliederschwund in der evangelischen Kirche?

Rudi Kößler: Manche Menschen trauen sich nicht mehr offen zu sein. Der direkte Draht zu den Gemeindemitgliedern ist nicht mehr da, sodass die Pfarrer auch nicht mitkriegen, was sie beschäftigt.

Rudi Kößler. Foto: Jana Schnetz

Wie könnte man dem entgegenwirken?

Zum Beispiel, dass man nach dem Gottesdienst ein Kirchencafé anbietet, wo man seine Meinung sagen kann zu dem, was man im Gottesdienst gehört hat. Das kommt meiner Ansicht nach viel zu kurz. Ich habe immer darauf Wert gelegt, dass ich mit den Leuten hinterher geredet habe oder die Predigt mit positiven Gedanken geschlossen habe. Es gibt die Methode der Resilienz: Es sollte jemand da sein, der einem hilft und die eigenen Gedanken spiegelt. Die Menschen sollten ernster genommen werden mit ihren Fragen und Ängsten.

Reicht das aus, die Menschen zur Kirche zu bewegen?

Dass so viele Menschen austreten, ist im Grunde erschreckend. Die Kirche versucht, dem strukturell entgegenzuwirken. Die Pfarrer sind oft für viele Gemeinden zuständig und können gar nicht in einzelnen Gemeinden präsent sein. Ich erlebe es in Waldbrunn: Die kleinen Gemeinden Schollbrunn und Dielbach haben Angst, dass sie bestimmte Dinge nicht mehr vor Ort haben. Gerade ältere Menschen fürchten, dass sie für den Sonntagsgottesdienst nach Strümpfelbrunn müssen.

Man könnte doch Fahrgemeinschaften anbieten?

Das klingt einfacher als es ist. Die älteren Menschen sind ganz einfach weggeblieben. Ich habe es selbst erlebt: Obwohl ich über 80-Jährigen gesagt habe, dass, wenn sie in den Gottesdienst wollen, ich sie abhole, sie das nicht in Anspruch genommen haben. Vielleicht ist es aus Scheu gewesen oder weil sie nicht zur Last fallen möchten.

Welche Hürden gibt es bei denen, die jünger als 80 Jahre sind?

Es ist "ganz normal" geworden, dass man aus der Kirche austritt. Das entspricht auch dem Zeitgeist. Manchmal spielt auch das Geld eine Rolle. Früher und gerade auf dem Land hat man sich noch vor dem Austritt gescheut aus Angst vor der Frage "Was werden die anderen denken?". Das hat sich nivelliert.

Gibt es die Chance, dass sich der Abwärtstrend umkehrt?

Die Chance der Umkehr und Besinnung ist da. Es muss nicht so weitergehen. Das ist ein geistlicher Punkt, dass man bereit ist, sein Leben zu ändern. Konfirmanden sagen mir: "Gott erlaubt ja gar nichts, verbietet alles." Das stimmt im Grunde nicht. Es sind Lebensregeln, die auch schützen können. Die Bibel ist im Grunde ein Buch voller Lebensgeschichten. Neu anfangen ist möglich. Jeder Mensch macht sich Gedanken; denkt, dass er etwas anders hätte machen können. Das muss aber nie so bleiben. Wichtig ist zu wissen, dass ich zu Gott zurückkehren kann. Das ist die Botschaft.

Glauben die Menschen nicht mehr an Gott oder sind die Austritte ein Problem der Kirchenstruktur?

In einer kircheninternen Zeitschrift wurde deutlich aufgeführt: Kirche ist "out" und Glaube ist "in". Viele gehen zu Freikirchen oder flüchten in Ideologien oder Ersatzgötter oder in materielle Dinge. Da finden sie zunächst das Verständnis anstatt bei uns in der Landeskirche. Das fehlt ein bisschen in unserem kirchlichen Alltag. Auch die Strukturen sind zu viel. Man müsste menschlicher, herzlicher mit den Menschen umgehen. Die Menschen treten aus, weil sie nicht das erfahren, was sie wollen oder auch brauchen.

Ist die Umstrukturierung ein solcher Neuanfang?

Wenn sie die Menschen damit erreicht, dann wäre es gut. Und es muss die Möglichkeiten des Gesprächs und des Zuhörens geben und nicht etwas vorgesetzt bekommen. Es war aus finanzieller Sicht sinnvoll, die Gottesdienste zu reduzieren. Aber es ist auch wichtig, dass man für die Menschen da ist und sie auch zu uns kommen. Das wird in den Gemeinden ein schwieriger Prozess. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer sagte mal, "Kirche kann nur Kirche sein, wenn sie für Andere da ist". Menschen tun sich schwer mit Veränderungen, und es ist entscheidend, wie die Abläufe gestaltet werden. Am besten ist es, die Leute einzubinden und ihnen Mut zu machen. Man muss auch die Gemeinden befragen und mitnehmen. Das sollte nicht nur der Kirchengemeinderat machen.

Was hat sich noch verändert im Umgang mit der Kirche und dem Glauben?

Es wäre wichtig, dass Menschen ganz neu ins Nachdenken kommen. Sich fragen, ob das jetzt richtig ist, was ich mache oder sich fragen, was ich ändern kann. Meist bewegen eine Krankheit oder Krisen zum Umdenken. Ich habe festgestellt: Manchmal sind Ärzte die besseren Seelsorger. Die Leute gehen gar nicht mehr zum Pfarrer. Früher haben die Menschen gebeichtet, das kommt heute selten vor. Gerade die Älteren legen dem Arzt ihre ganze Lebensgeschichte aus, das erzählen mir manche Ärzte. Die Kirchen sind nicht voller geworden, trotz schwerer Krisen wie Corona und des Krieges in der Ukraine. Das zeigt mir, dass die Menschen von den Kirchen wenig erwarten. Aber gerade diese Krisen bieten die Chance, dass man das Leben überdenkt. Die Kirche sollte sich bemühen, die Leute nicht aufzugeben.