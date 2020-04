Eberbach. (emb) Auch für kranke Kinder gilt die allgemeine Richtlinie, dass sie derzeit nur in begründeten Fällen zum Arzt sollen. Aber wie können Eltern das beurteilen und was können sie gegebenen Falles tun? In Eberbach bietet auch Kinderarzt Marc Hirdes in seiner Praxis "Villa Mausespeck" eine Video-Sprechstunde an. Damit lässt sich oft der Besuch in der Praxis vermeiden und das Risiko einer möglichen Infektion umgehen.

Das Verfahren ist denkbar einfach: man braucht dazu lediglich einen Internet-Zugang und ein Smartphone/Tablet bzw. einen Computer mit Kamera. Wie auch sonst, wird telefonisch ein Termin vereinbart.

Dabei erhält man die Web-Adresse des Video-Dienstes und einen Zugangs-Code, mit dem man sich kurz vor dem vereinbarten Termin einwählt. Nach dem Gespräch meldet man sich einfach wieder ab. Patienten müssen für die Videosprechstunde keinen Account anlegen. Es entstehen keine Kosten.

Sicherheitsstandards sollen gewährleisten, dass das Gespräch mit dem Arzt so vertraulich bleibt wie im echten Sprechzimmer. Am Freitag Vormittag hat sich Marc Hirdes ein entzündetes Auge und einen Hautausschlag auf dem Bildschirm angesehen.

In einem anderen Fall beurteilte er die Indikation für eine ergotherapeutische Behandlung, deren Planung und Organisation man jetzt schon in Angriff nehmen kann, damit später keine unnötige Wartezeit entsteht. Auch hier gilt: Zu Hause bleiben ("Stay home") also, wann immer das möglich ist. Ein Praxisbesuch ist derzeit nur mit Auflagen möglich: dazu gehören die Terminvereinbarung (um Patienten mit einem Infekt auch zeitlich von anderen zu trennen) und möglicherweise Wartezeit vor der Praxis mit nur einer Begleitperson, die selbst keiner Risikogruppe angehören darf. Zudem muss ein eigenes Handtuch für die Untersuchungsliege mitgebracht werden.

Marc Hirdes, der auch Kinderkardiologe ist, warnt aber auch vor Panik: Das Corona-Virus stellt für Kinder im Allgemeinen und auch für kleine Herzpatienten keine besondere Bedrohung dar. "Es wird eine Zeit nach Corona geben", sagt der Kinderarzt. Auch darauf sollte man sich jetzt einstellen. Manche Impfungen und Routine-Untersuchungen lassen sich zwar für eine gewisse Zeit verschieben, trotzdem müsse man dafür sorgen, dass rechtzeitig eine Grund-Immunisierung aufgebaut werde.

Auch weniger termingebundene Untersuchungen und Maßnahmen können jetzt durchgeführt werden, damit man nicht mit langen Wartezeiten im überfüllten Wartezimmer sitzt, wenn die strikten Ausgangsbeschränkungen gelockert werden.