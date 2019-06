Eberbach. (by) Weil sich die ursprüngliche Planung für den Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses am Neuen Markt 4 als nicht wirtschaftlich erwiesen hat, wurde dem Bau- und Umweltausschuss ein Nachtragsbauantrag vorgelegt. Dem stimmten die Mitglieder in ihrer Sitzung am Donnerstagabend einstimmig zu.

Beantragt werden Änderungen im Bereich des Kellers und Erdgeschosses. Der ursprüngliche - von Gemeinderat und Baurechtsamt Ende 2018 abgesegnete - Antrag sah einen Abbruch des vorhandenen Gewölbekellers und Stützarbeiten des benachbarten höherliegenden Gasthauses "Rose" vor.

Weil dies nicht wirtschaftlich sei, soll nach neuer Planung der alte Keller verfüllt werden. Die im Kellergeschoss liegenden Funktions- und Nebenräume zu dem im Erdgeschoss geplanten Gastronomiebetrieb sollen in Richtung Brückenstraße verschoben werden, informierte Steffen Koch, Leiter des Stadtbauamts.

Ferner soll zur Seite der Brückenstraße eine Treppe zum Kellergeschoss für die Anlieferung hergestellt werden. Diese sowie die daneben liegende Stellfläche sollen mit einem Pultdach überdacht werden.

"Das ist eine statische Risikominderung für die Rose", sah Lothar Jost (AGL) den geänderten Bauantrag positiv.

Die Neuplanung sieht einen Überbauungsgrad des Grundstücks von 98 Prozent vor. Das neu errichtete Rosenturmquartier überbaut mit dem Garagengeschoss das Grundstück in vergleichbarer Form. Der beantragte Überbauungsgrad, bezogen nur auf das Kellergeschoss, sowie die Errichtung des Pultdaches im Bereich der Zugangstreppe im Erdgeschoss, zeigen sich, nach Ansicht der Verwaltung, mit dem städtebaulich gewachsenen Umfeld verträglich. Das sahen die Ausschussmitglieder genauso und stimmten den Änderungen zu.