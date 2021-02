Eberbach. (rho) Eine Frage war zumindest nicht ausreichend beantwortet. In unserem Interview mit dem Chefarzt der Inneren Abteilung der Eberbacher GRN-Klinik, "Vereinzelt treten Nebenwirkungen auf", blieb offen, ob es bereits gegen Corona Geimpfte gegeben hat, die sich wegen heftiger Impfreaktionen in der Notaufnahme am Scheuerberg gemeldet haben. Die Antwort blieb unter Hinweis auf den Datenschutz aus. Dieses Statement hat allenthalben zu Verwunderung geführt, weil lediglich Zahlen und keine persönlichen Daten interessierten.

Die angeführte Auskunftssperre bezog sich jedoch irrtümlich auf Beschäftigte der Klinik und nicht auf allgemeine Patienten. Nachdem nunmehr die Hintergründe geklärt sind, werden seitens der Klinik die offen gebliebenen Fragen ohne Einschränkungen beantwortet.

Gab es bereits Geimpfte aus der Bevölkerung, die wegen sehr starker Nebenwirkungen den ärztlichen Notdienst aufgesucht haben? Welche Beschwerden hatten die Patienten und wie wurde ihnen geholfen?

"In der GRN-Klinik Eberbach mussten bisher keine Patienten mit potenziellen Nebenwirkungen einer Corona-Impfung behandelt werden", wurde nunmehr das auch noch erfreuliche Ergebnis übermittelt. Für Patienten, die sich beim Notdienst der Kassenärztlichen Vereinigung vorstellten, kann das Krankenhaus naturgemäß keine Auskünfte geben.