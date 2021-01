Von Martina Birkelbach

Eberbach. Obst und Gemüse könnte hierzulande knapp werden, warnt der Deutsche Fruchthandelsverband (DFHV). Grund sei die Verschärfung der Corona-Einreise-Verordnung, die auch die Fahrer von Lebensmitteltransporten etwa beim Import vom Hochrisikogebiet Spanien nach Deutschland betrifft. Befürchtet werden Staus wegen der Testpflicht für die Lkw-Fahrer. Volkan Baydur, Inhaber des Eberbacher "Garten Eden – Obst Gemüse Feinkost", sieht derzeit noch keinen Engpass. "Unsere gewohnte Qualität an frischem Obst und Gemüse ist im Moment weiterhin gewährleistet", sagt er. Seiner Meinung nach sieht es auch nicht so aus, als könnte es einen Engpass geben: "Die Firmen (Zulieferanten) werden sicher für einen zeitnahen Coronatest sorgen, so dass es für die Ware aus dem Ausland genügend Fahrer geben wird."

Baydur verkauft seit dem Jahr 2010 in seinem Geschäft in der Friedrichstraße 15 frisches Obst und Gemüse. Täglich ist er auf dem Großmarkt in Mannheim und sucht mit Sorgfalt alles aus. Spanien, erklärt er, ist "Hauptproduzent von nahezu 90 Prozent aller Zitrusfrüchte (wie Orangen oder Clementinen) sowie von Gemüse (etwa Paprika, Gurke, Aubergine). Immer hat alles Top- Qualität".

Natürlich gibt es die heimischen Alternativen. Derzeit sind das Äpfel sowie Kartoffeln, verschiedene Wurzelgemüse und Winter-Salatsorten – wie Feldsalat. Zurzeit bezieht Baydur dieses heimische Obst und Gemüse unter anderem aus der Pfalz.

Die Corona-Pandemie hat für sein Geschäft keine größeren Veränderungen mit sich gebracht. Die Kunden halten sich natürlich an die Hygienebedingungen, aber an Baydurs täglichen Großmarkt-Fahrten hat sich nichts geändert. Einzig hat er weniger Laufkundschaft. Im ersten Lockdown war das noch nicht "so sehr spürbar", da viele Menschen trotzdem zur Arbeit gegangen sind, und "anschließend vorbeigelaufen und spontan eingekauft" haben. Den zweiten Lockdown empfindet der Geschäftsmann, auch durch mehr Homeoffice. "organisierter", so hat er diesmal auch "spürbar weniger Laufkundschaft". Dennoch sind er oder seine Mitarbeiterin Patricia Brenneis jeden Tag von 8 bis 18 Uhr im Laden und beide freuen sich, den Kunden "in dieser schwierigen Zeit" frisches Obst und Gemüse sowie Feinkost anbieten zu können.