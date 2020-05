Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Was macht ein Kantor ohne Chöre, ohne Gottesdienste, ohne Konzertmöglichkeiten? Der katholische Eberbacher Bezirkskantor Severin Zöhrer und sein evangelischer Kollege Andreas Fauß berichten über ihre Arbeit in Corona-Zeiten.

Eigentlich hätte Andreas Fauß am 5. April feierlich in seine Stelle als neuer evangelischer Bezirkskantor des Kirchenbezirks Neckargemünd-Eberbach und Kantor an der Michaelskirche in Eberbach eingeführt werden sollen. Nach Ostern hätten die Proben mit Kantorei, Kinder- und Jugendchören, das Orgelspiel in den Gottesdiensten und "alle anderen Termine, die man sonst noch so hat", auf dem Programm gestanden. Doch dann kam Corona– und alles anders.

So ist Üben derzeit Schwerpunkt im Arbeitsalltag von Andreas Fauß. "Das regelmäßige Orgelspielen ist für uns sehr wichtig", erläutert er, "das ist wie das Training für einen Sportler. Es ist notwendig, damit man fit bleibt auf dem Instrument, damit die Finger auf den Tasten und die Füße auf den Pedalen schön flutschen." Außerdem sei jede Orgel anders. Da brauche es Zeit, um sich darauf heimisch zu fühlen.

Wie ihm die vor wenigen Jahren renovierte Orgel in der Michaelskirche gefällt? "Ich bin sehr glücklich damit", sagt der Orgelsachverständige, "sie ist überraschend vielseitig." Und: "Sie steht in einer Kirche, die man heizen kann", freut er sich, "das war an meinem vorherigen Dienstsitz in Thüringen nicht der Fall."

Neben der Erweiterung seines Orgelrepertoires reist Fauß derzeit durch den Kirchenbezirk, um nach und nach die Kirchen und Orgeln anzuschauen und die Pfarrerinnen und Pfarrer kennenzulernen. Auch die wöchentlichen Teambesprechungen der Hauptamtlichen steht auf seinem Dienstplan.

Einen ersten Lichtblick für seine Arbeit als Kantor sieht Fauß in der am Sonntag begonnenen Wiederaufnahme der Gottesdienste in der Michaelskirche, wenn auch unter strengen Infektionsschutzauflagen. In Video-Gottesdiensten hatte man den neuen Kantor bereits an der Orgel erleben können. Am Sonntag war das auch wieder "live" möglich.

Was Fauß etwas Sorge macht, sind die Chöre. Chorsingen werde so bald nicht möglich sein, bestehe bei Proben auf engem Raum doch aufgrund der beim Singen ausgestoßenen Aerosole ein hohes Ansteckungsrisiko. Proben mit ihm noch völlig fremden Chören etwa per Video ist für Fauß keine Alternative. Doch auch wenn Chorkonzerte vorerst ausfallen müssen, gilt: Die Zukunft ist nicht abgesagt.

So entwickelt der Kantor bereits Ideen für Orgelkonzerte: allein, unter Beteiligung von Gastorganisten oder gemeinsam mit seinem katholischen Kollegen Severin Zöhrer. "Etwas derartiges wäre sicher am ehesten zu organisieren", ist er überzeugt. So wollen Fauß und Zöhrer auf der Autokinobühne in der Au am Donnerstag, 21. Mai, um 17.30 Uhr ein gemeinsames Orgelkonzert geben.

Zöhrer hat seine Pläne für die im Juli in St. Johannes Nepomuk geplante Konzertreihe "Orgelsommer 2020" ebenfalls noch nicht aufgegeben. "Wenn mindestens fünfzig Besucher dabei in der Kirche sein dürfen, mach‘ ich’s", sagt er. Für die, die keine Plätze erhalten würden, könne er sich eine Liveübertragung per Internet vorstellen.

Seit 1. Mai ist Zöhrer nach achtmonatiger Elternzeit wieder voll ins Geschäft des Bezirkskantors eingestiegen. "Nun muss ich erst mal schauen, was ich angehen kann, was überhaupt möglich ist", so Zöhrer. Am Sonntag, 17. Mai, wird Zöhrers Elternzeit-Vertreter Manuel Mader noch einmal bei der Messe in St. Johannes Nepomuk sein und als Interimskantor verabschiedet werden.

Was die Chorarbeit betrifft, so kann auch Zöhrer für die kommenden Wochen und vielleicht Monate nichts planen. "Aber vielleicht könnten die Kantoreisänger ja einen Chorsatz zu Hause ein wenig vorbereiten", schwebt Zöhrer vor: "Und so wie weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen es zulassen, diesen dann quasi spontan in einem Gottesdienst singen."

Auch der normale Unterricht seiner Kirchenmusik-Schüler sei derzeit noch ausgesetzt, sagt der Bezirkskantor. Als Ersatz bietet er nun erstmals Video-Unterricht an. Zudem versorgt er die Schüler mit Anregungen fürs Selbststudium.

Ansonsten widmet sich Zöhrer – ähnlich wie sein evangelischer Kollege – verstärkt dem Orgelspiel, nicht zuletzt, um sich neue Werke zu erarbeiten und diese teilweise auf YouTube zu stellen. Oder er bearbeitet Stücke der Musikliteratur für Orgel, für Blechbläser und Orgel, für Violine und Orgel.