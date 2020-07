Von Christofer Menges

Eberbach. Der Lindenplatz im Schnee, gelb blühende Narzissen vorm Pulverturm, auf dem Neckar treibende Kerzen, ein Schiff, das bei Pleutersbach den Fluss hinab stampft: Mit zwölf großformatigen Motiven, die die Schönheit von Stadt und Land einfangen, führt der mehrfach preisgekrönte Eberbacher Naturfotograf Andreas Held durchs nächste Jahr. Sein neuer Foto-Kalender "Eberbach am Neckar 2021" ist seit kurzem erhältlich.

2009 brachte Andreas Held zum ersten Mal einen Fotokalender auf Kunstdruckpapier heraus. Inzwischen ist er bei der zwölften Ausgabe angelangt – mit immer neuen Motiven, Blickwinkeln und Lichtstimmungen. Längst sind ein paar Klassiker darunter: die Stadtansicht über den Neckar hinweg, die Türme. "Das erwarten die Leute einfach", sagt Held. Und dennoch gelingen dem Fotografen immer neue Impressionen, die sich bei schon zigfach Gesehenem erst auf den zweiten Blick offenbaren.

Die auf den ersten Blick spektakulärste Aufnahme ist eine Langzeitbelichtung der Illumination beim Lebendigen Neckar: Die den Fluss hinabtreibenden Kerzen verschwimmen zu Leuchtstreifen über dem Wasser. Ein Moment von 30 Sekunden mit der Kamera gebannt. Auf der Brücke funkeln im Gegenlicht die Laternen.

Doch viel häufiger sind es die Details, die Helds Aufnahmen zu etwas Besonderem machen: Der Vollmond im spiegelnden Wasser des Neckars im Februar. Blühende Bäume im April rund um Pleutersbach mit dem Neckarschiff am Horizont. Der Blaue Hut mit Fachwerk und Fluss, umspielt vom Grün der Blätter, im Gegenlicht der tief stehenden September-Sonne, aufgenommen von der Höhe der Louis-Störzbach-Straße am Scheuerberg. Gestochen scharfe Lärchenzapfen im November auf der Ottohöhe, während Nebelschwaden tief über der Stadt hängen – die letzten beiden Helds persönliche Lieblingsaufnahmen im neuen Kalender.

Foto: RNZ

Auch bei der zwölften Auflage gibt es immer wieder etwas Neues – in diesem Jahr neben neuen Perspektiven auf Eberbach auch das Kunstdruckpapier: 300 Gramm schwer, seidenmatt und voll gestrichen statt geriffelt. "Dadurch kommen die Fotografien noch brillanter zur Geltung", sagt Held.

Nur bei einer Aufnahme musste der Fotograf etwas tiefer ins Archiv greifen: Das Schneebild vom Lindenplatz datiert von 2016. Seither war winters dort nicht mehr viel zu holen. "Aber einmal im Winter wollen die Leute ein Schneebild drin haben", ist sich der Kalendermacher sicher.

Brandaktuell wird es dagegen zur Vorweihnachtszeit: Das Foto von der Altstadtsilhouette zeigt den zur Adventskerze umfunktionierten Rosenturm mit den neuen Lichtern, die der Turmkrone im vorigen Jahr erstmals aufgesetzt wurden.

Info: Der neue Eberbach-Kalender 2021 von Andreas Held, gedruckt in einer Auflage von 230 Stück auf exklusivem Kunstdruckpapier "Selection Silk" im DIN A 3-Querformat ist zum Preis von 28,50 Euro in Eberbach im Buchhaus, der Buchhandlung Greif, in Silvias Tabakladen und der Tourist-Info im Rathaus erhältlich oder direkt bei Andreas Held unter Telefon (0 62 71) 94 57 92 oder per E-Mail an andreasheld@t-online.de. Eine Vorschau der Bilder gibt es online unter Naturfotoheld. In Eberbach liefert der Fotograf die Kalender auch persönlich aus.