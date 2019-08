Eberbach. (by) Eine Reihe von Bauanträgen beschäftigte den Gemeinderat in der letzten Sitzung vor der Sommerpause. Einmütig begrüßte der Gemeinderat den Antrag der Stadt auf Nutzungsänderung der ehemals als Vogelpark mit Vogelvolieren bebauten Grundstücksflächen. Hier soll künftig ein Waldkindergarten entstehen. Ein Gebäudeteil soll als Unterkunft für die Kinder genutzt werden, weitere Gebäudeteile als Lagerflächen für Spielgeräte und Gartenmöbel.

Stadtbaumeister Steffen Koch bezeichnete die Nutzungsänderung als "für die Kinderbetreuung absolut notwendig". Es sei immer noch Bedarf da, so Rolf Schieck (SPD), man solle aber darauf achten, dass nicht wie in einer Nachbargemeinde ein großes Defizit entstehe. Weitere Bauanträge wurden ohne große Diskussionen einstimmig gebilligt.

Lediglich beim Antrag auf Errichtung eines Gewächshauses im Anschluss an eine bestehende Garage in der Steige waren sich die Räte uneins. Obwohl laut Bebauungsplan Nebengebäude nicht zulässig sind, schlug die Verwaltung vor, aufgrund zahlreicher vorhandener Vergleichsfälle in dem Baugebiet eine Befreiung zu befürworten. Wegen des bereits erfolgten Baus des 15 Quadratmeter großen Gewächshauses sei jedoch eine Missbilligung auszusprechen. "Ich möchte eine nachträgliche Genehmigung", lehnte Karl Braun (CDU) den Antrag ab. Bei fünf Gegenstimmen und zwei Enthaltungen stimmte das Gremium jedoch dafür.