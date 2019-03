Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Sobald die Temperaturen im März in verlässliche Höhen steigen, gehen Erdkröten, Grasfrösche und Bergmolche bei uns wieder auf Wanderschaft zu ihren Laichgründen. Auf die vielen Helfer vom NABU und vom Pfadfinderstamm Goten kommt deshalb ab Samstag wieder jede Menge Arbeit zu, um das Überqueren der Straßen im Gammelsbach- und im Ittertal für die Tiere nicht zur tödlichen Falle werden zu lassen. Erst werden Schutzzäune errichtet, wo die Kröten später aufgelesen und in Eimern über die Asphaltpiste getragen werden. Nur: Was genau erwartet unsere Kröten denn auf der anderen Seite? Wie sieht es momentan aus im Wasserspeicher des Itterstausees, der plangemäß seit einem Vierteljahr wieder voll sein sollte, aufgrund der noch andauernden Baustelle aber komplett zugewachsen ist? Wird diese Laichstation für Kröten heuer zur Endstation? Wird sie nicht! Die Mitglieder einer "Amphibienrunde" haben mit vereinten Kräften und guten Ideen dafür gesorgt, dass die Kröten kommen können.

Dass am Itterstausee in naturschützerischer Hinsicht was passieren muss, war schon lange klar, schildert Klemens Bernecker die Ausgangssituation. Natürlich der Baustelle wegen, aber nicht nur. Ist der Stausee gefüllt, kommt es dem städtischen Umweltbeauftragten zufolge nämlich zu beträchtlichen Schwankungen des Wasserspiegels - mit der Folge, dass die aus tausenden von Eiern gebildeten und unter der Wasseroberfläche befestigten Laichschnüre der Amphibien auf dem Trockenen liegen und kaputt gehen können. Bernecker entdeckte eine womöglich dauerhaft Lösung dieses Problems in der Anlage zweier "Seitentaschen" am Rande des Staubeckens: zwei mit Teichfolie ausgelegte und mit Schottersteinen beschwerte Tümpel. Die haben den Vorteil, unabhängig vom wechselnden Wasserstand des Sees zu sein, denn sie werden nach Gaimühle hin mit Quellwasser, zum Staudamm hin mit Regenwasser bzw. dem gespeist, was aus dem See überläuft. "Wir werden versuchen, die Kröten aus den Eimern in der Nähe dieser Teiche abzusetzen. Mal sehen, ob sie’s annehmen - es ist ein Versuch!", sagt Arnd Koch, im NABU Ansprechpartner in Sachen Amphibienwanderung.

In ihre "Amphibienrunde" geholt hatte die Stadt außer dem örtlichen NABU auch die für das Itterkraftwerk und den -stausee zuständige österreichische WEB Windenergie AG, vertreten durch Christian Steininger von der Betriebsführung Wasserkraft, und Rainer Hennings, der ein Büro für Fischereiberatung und Gewässerökologie in Fürth/Odenwald führt. Von Rainer Hennings stammt die Idee, Netze einzuziehen in diese Tümpel und zu diesem Zweck Sicherungsnetze anzuschaffen, mit denen normalerweise Ladung auf Lastwagen befestigt wird: "Eine tolle Geschichte!" jubelt Klemens Bernecker. Denn so ließen sich als Ersatz für Astwerk und Wasserpflanzen eben jene Vertikalstrukturen schaffen, die Kröten brauchen, um ihre Laichschnüre zu befestigen - und das Material sei für 100 bis 150 Euro günstig zu haben. Voraussichtlich am heutigen Freitag werden die Netze geliefert, die Anschaffung, erklärt Arnd Koch, nimmt der NABU auf seine Kappe. Koch gehört in seinem Verein zu denjenigen, die das Seitentaschen-Projekt begrüßen oder es jedenfalls als akzeptable Kompromisslösung betrachten. Es gibt auch kritische Stimmen, und dass der Stausee nicht wie vorgesehen vor der Laichzeit fertig ist, schmeckt nicht jedem der Naturschützer.

Koch hat Verständnis dafür, dass sich Bauzeiten verlängern können. Und er will den Bauherrn als sehr kooperativ erlebt haben. Trotzdem steht aber auch für ihn fest: Krötentiere treffen in der demnächst beginnenden Wandersaison auf eher durchwachsene Bedingungen an diesem See, der sich in Grasland verwandelt hat. Für sie wirkt sich die Baustellenverzögerung negativ aus. "Denn der Itterstausee wird nicht nur von einer, sondern von allen Seiten angewandert". Und selbst wenn in zwei bis drei Wochen die geplante Probeflutung stattfindet, wird der See nicht gleich volllaufen: das dauert.

Arnd Koch ist allerdings auch der Ansicht, dass der Itterstausee ohnehin kein ideales Gewässer für Amphibien und Wasserlebewesen ist: "Er ist zu groß und zu tief!" Auch dass das Stauwasser zur Stromerzeugung bei Bedarf abgelassen und dann Sog erzeugt wird, sorge für schwierige Verhältnisse. "Aber er ist nun mal ein Stausee und kein natürlicher See".