Interessiert lauschen die Teilnehmer dieser Stadtführung den Geschichten der Baderin Mathilde, die Rosemarie Elgetz hier im Ephrata-Hof am Pulverturm verkörpert. Foto: bnc

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Vor genau einem Jahr hatte Rosemarie Elgetz erstmals in der Rolle der "Baderin Mathilde" Einheimische und Touristen durch Eberbachs Altstadt geführt. Nach etwa zehn Stadtführungen folgten acht Monate Corona-Zwangspause. Doch nun ist die Gärtnerin, Naturkostberaterin und Geschichtenerzählerin wieder in ihrem selbst geschneiderten historischen Outfit unterwegs, um wissbegierige Zuhörerinnen und Zuhörer als Frau eines Eberbacher Baders aus dem 17. Jahrhundert ein wenig mit der Geschichte der Stauferstadt vertraut zu machen.

Am Samstag waren es Gäste aus Mönchengladbach und Heppenheim, aus Elztal, Waldbrunn und Eberbach, die Elgetz’ Ausführungen lauschten. Überhaupt seien es überwiegend Einheimische und Menschen aus der näheren Umgebung, die sich zu ihren Rundgängen durch Eberbachs malerische Gassen und Winkel bei der Tourist-Info anmeldeten, hat sie festgestellt. Ihre Erfahrungen dabei: "Die Leute sind begeistert. Es macht einfach Spaß!"

Wie bei allen ihren Touren, so war auch am Samstagabend das 1468 erstmals urkundlich erwähnte "Alte Badhaus" erste Anlaufstelle. Kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618-48) stieg "Mathilde" in die Erzählung ein. Die Eberbacher Badekultur hatte da bereits ihren Höhepunkt überschritten. "Mathilde" berichtete, dass das Badehaus das einzige Gebäude der Stadt mit fließendem Wasser war. Durch ausgehöhlte Baumstämme wurde es von der Itter dorthin geleitet. Sie erzählte von den Tätigkeiten des Baders als "Arzt der kleinen Leute", die vom Haareschneiden und Bartstutzen bis hin zu Schröpfen, Amputieren und "Wunden-Zusammenflicken" reichten.

"Es wurde gemischt gebadet. Scham und Scheu gab es nicht", so die Badersfrau. Dennoch habe das Eberbacher Badhaus – im Gegensatz zu solchen in größeren Städten – stets einen guten Ruf gehabt. Doch Rosemarie Elgetz wusste nicht nur über Eberbachs vergangene Badekultur zu berichten. Auch so manche markanten Punkte der Altstadt dienten zum Anlass, die Geschichte der Stadt neu aufleben zu lassen. Ob Pulverturm und Thalheim’sches Haus, ob Stadtmauern und -türme, ob Amalienpforte. Fischergasse oder Alter Markt – sie alle erwiesen sich als Zeugen einer bewegten Vergangenheit.

Dabei erfuhren die Teilnehmer ganz nebenbei Interessantes über Handel und Handwerk oder über die Seuchen, die Soldaten in den zahlreichen Kriegen ins Städtchen brachten. "Mathilde" erzählte von Ernährungsgewohnheiten, von den diversen Berufen früherer Jahrhunderte, vom Neckar als reißendem Strom, von Flößern und Treidlern.

Der "Blaue Hut", das "Bettendorf’sche Haus", das "Wirtshaus zum Krabbenstein" waren weitere Stationen. Am Haspelturm schloss sich der Kreis: "Der hieß früher Badturm, weil er neben dem Badhaus steht", erläuterte "Mathilde".

Nur noch viermal wird Rosemarie Elgetz Gäste und Einheimische durchs Städtchen führen. Dann wird die "Baderin Mathilde" – sollte sich keine Nachfolgerin finden – selbst zur Geschichte werden.

Anfang September verlässt Elgetz Eberbach, um in der Pfalz eine Kräutermanufaktur zu eröffnen. Aber natürlich soll auch künftig das Geschichtenerzählen eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielen.