Eberbach. (cum) Beschwerden wegen Ruhestörung, leere Bierfässer, Müll am Schwimmbad, Fahren ohne Führerschein, Alkoholvergiftung und der Vorwurf der Zechprellerei: Eine irische Camper-Gruppe ließ es übers Wochenende in Eberbach ordentlich krachen.

Am Freitag rollten sie in der Au ein: Acht Campinggespanne, neun Autos. Das Eberbacher Ordnungsamt geht von rund 40 Leuten aus, ältere, junge, teils waren sie mit Kindern unterwegs. Nach Aussage eines Anwohners standen mehrere Wohnwagen kreuz und quer auf dem Schwimmbad-Parkplatz. Dort feierten sie eine Hochzeit.

Dabei war reichlich Alkohol im Spiel. Zwei Anwohnerinnen klagten über nächtliche Ruhestörung, Saufgelage und verstreuten Müll. Laut Ordnungsamt und Polizei sollen einige versucht haben, mehrfach mit ein und demselben QR-Code ins Schwimmbad zu kommen, in das man wegen Corona nur mit Online-Buchung kommt. Ein 15-Jähriger wurde von der Polizei unter Einfluss von Cannabis am Steuer des Wagens seines Vaters erwischt.

Am Samstag liefen die Iren in den Kneipen der Stadt ein. Im Biergarten des "Milano" am Alten Markt machten es sich in der Samstagnachmittagshitze sechs Iren mit freiem Oberkörper und Sonnenbrand bequem und tranken zwei 30-Liter-Fässer Bier leer. "Laut" und trinkfreudig seien die Gäste gewesen, sagt der Wirt, "aber nicht aggressiv", und bezahlt hätten sie alles.

In der "Snackbar" in der Oberen Badstraße ließ es eine Gruppe Jüngerer krachen und die Bedienung zunächst auf 150 bis 200 Euro unbezahlter Zeche sitzen. Die Bedienung rannte laut Aussage der Wirtin quer durch die Stadt, um die Zechpreller zu finden und wurde im Querbeet in der Bahnhofstraße fündig. Dort lief Samstagnacht eine Gruppe junger Frauen und Männer ein – kurz nachdem die Wirtin wegen der Biergartensperrzeit ihre Gäste nach drinnen gebeten hatte. Zwischenzeitlich rückte ein Streifenwagen der Polizei an.

Die Bedienung der Snackbar bekam einen Teil der offenen Rechnung erstattet. Den Rest trieb sie am Sonntagmorgen mit Hilfe der Polizei in der Au ein. Ein 48-Jähriger hatte während des Wochenendes so viel intus, dass er mit einer Alkoholvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus nach Heidelberg gebracht wurde. In der Au wurde nach Aussage der Eigentümerin an einem Wohnwagen, den sie dort abgestellt hatte, eine Scheibe eingeschlagen. Ob ein Zusammenhang mit den Iren besteht, ist aber unklar.

Am Sonntagvormittag fuhren die Camper weiter. Den restlichen Müll hat der städtische Bauhof beseitigt. Einen der Iren hatte die Gruppe offenbar vergessen: Der tauchte abends im Milano auf und fragte, wo seine Landsleute seien.