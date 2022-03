Eberbach. (jasch/fhs) Ab Freitag steht Eberbach wieder ein größeres Event wie in den Zeiten vor Corona ins Haus: mit den vorösterlichen Aktionstagen der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG), den zweiten StreetFood-Days und dem verkaufsoffenen Sonntag knüpft der Eberbacher Einzelhandel wieder da an, wo ihm die Pandemie 2020 und 2021 alles zerschlagen hat.

Es ergeht nun wieder die Einladung an die Eberbacher und ihre Gäste von außerhalb, zu sehen, was Eberbachs Geschäftsleute noch alles zu bieten haben und wie leistungsstark die oftmals noch inhabergeführten Geschäfte allen Bedrohungen und Herausforderungen zum Trotz immer noch sind. Acht Food-Trucks werden zwischen Freitag und Sonntag auf dem Neuen Markt stehen. Los geht’s am Freitag von 17 bis 23 Uhr, am Samstag ist von 12 bis 23 Uhr Betrieb und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Am Neuen Markt spielen Müller & Friends ab etwa 18 Uhr Rock, Blues, Folk, Oldies, Aktuelle Akustik- und eigene Songs. Am Samstag gibt’s von 14 bis 17 Uhr Straight & Dry mit Oldies, Blues und Co und Country/Blues mit Danny Wünschel ab etwa 18 Uhr sowie am Sonntag ab circa 12 Uhr.

Zum verkaufsoffenen Sonntag am 27. März von 12.30 bis 17.30 Uhr ist in der Bahnhofstraße eine Auto-Ausstellung zu sehen. Die EWG-Mitglieder etwa in der Bahnhof- und der Hauptstraße bieten Produkte passend zur Jahreszeit in und vor ihren Geschäften sowie an Ausstellungsständen an.

In der Bahnhofstraße steht ein "Donut"-Stand von Bettina und Michael Backfisch. Am Lindenplatz sind das Kinderkarussell und ein Süßwarenstand.

Samstags wie Sonntags ist die Bahnhofstraße-Ost vom Kreuzungsbereich Friedrichstraße bis zur Einmündung Brückenstraße/Evangelische Michaelskirche, für den Autodurchgangsverkehr gesperrt.