Eberbach. (by) Um die Sanierung der Innenstadt geht es in der Sitzung des Gemeinderats am kommenden Donnerstag. Das als mögliches Sanierungsgebiet von der Verwaltung vorgeschlagene Quartier liegt angrenzend an den Bahnhof und bildet damit die Schnittstelle zwischen Bahnhofsumfeld und der historischen Altstadt.

In der Vergangenheit wurden in Eberbach bereits mehrere Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und abgeschlossen, etwa die Sanierungsgebiete Altstadt West und Ost, Odenwaldstraße sowie Neckarstraße I. Das Sanierungsgebiet "Güterbahnhofstraße" befindet sich derzeit noch in der Umsetzung.

Um in die jährlich vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg ausgeschriebenen Programme der Städtebauförderung aufgenommen zu werden muss ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept erarbeitet und vom Gemeinderat beschlossen werden. Das Büro Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH aus Ludwigsburg soll mit der Erstellung eines Entwicklungskonzepts beauftragt werden - Kosten knapp 32.000 Euro.