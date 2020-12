Von Barbara Nolten-Casado

Lindach. In Lindach gehen die Uhren anders als anderswo. Vielleicht nicht alle, aber ganz sicher die im ehemaligen Schul- und Rathaus von Eberbachs kleinstem Ortsteil. Während im Rest der Republik täglich um 12 Uhr Turmglocken den Mittag verkünden, läutet es vom Türmchen des jetzigen Lindacher Dorfgemeinschaftshauses bereits um 11.45 Uhr. Schon öfter ist Ortsvorsteher Achim Helm von Zugezogenen oder auch jüngeren Lindachern darauf angesprochen worden. "Seid ihr nicht in der Lage, die Uhr mal richtig zu stellen?", heiße es da. Dann berichtet Helm von der alten Tradition, die das vorgezogene Mittagsläuten hat.

Immerhin sei das bei seinem Großvater Karl Friedrich Helm schon so gewesen, der von 1946 bis 1972 als Bürgermeister die Geschicke der damals noch selbstständigen Gemeinde Lindach lenkte. "Wenn die Leute auf dem Feld waren – und fast alle waren ja früher auf dem Feld – dann wollten sie pünktlich um 12 Uhr zu Hause sein, um die Nachrichten im Radio zu hören", weiß Achim Helm. "Das war den Leuten wichtig. Fernsehen gab es noch kaum und man wollte doch wissen, was in der Welt vorging." Lange habe man in Lindach diesen Brauch beibehalten. Irgendwann sei die Uhr, die die Glocke regelt, dann mal eine Zeitlang auf 12 Uhr vorgestellt worden. "Aber seit einigen Jahren läutet sie wieder um Dreiviertel", stellt er zufrieden fest.

Im Türmchen des Dorfgemeinschaftshauses befindet sich die Glocke. Foto: Barbara Nolten-Casado

Dabei hat die Glocke auf dem alten Lindacher Schul- und Rathaus eine nicht alltägliche Geschichte. 1912 spendierte Großherzog Friedrich II von Baden sie der kleinen Gemeinde am Neckar für den neuen Rathausbau, der dem bereits bestehenden Schulhaus angegliedert worden war.

"Seine königliche Hoheit der Großherzog sind gnädigst bereit, der dortigen Gemeinde eine Glocke auf den Neuanbau des Schulhauses zu stiften", heißt es dazu in der im Eberbacher Stadtarchiv aufbewahrten Antwort der "General Intendanz der Großherzoglichen Civilliste" aus Karlsruhe vom 18. Mai 1912 auf eine entsprechende "Eingabe" des Lindacher Gemeinderats. Gerne nahmen die Lindacher das "Anerbieten" an und beauftragten die damals in Karlsruhe und heute in Neunkirchen ansässige Glockengießerei "Gebrüder Bachert" mit dem Guss der 104 Kilo schweren Glocke. Nach ihrer Montage auf dem Dach des Schul- und Rathauses betraute man Polizeidiener Wilhelm Lehr mit dem "Tag- und Nachtläuten".

Im März 1945 wurde das Schul- und Rathaus bei einem alliierten Luftangriff durch eine Brandbombe zerstört. Auch die Glocke war dabei heruntergestürzt und beschädigt worden. Die Lindacher bargen sie aus den Trümmern, brachten sie zur örtlichen Schlosserei, wo Schmied August Ueberle sie reparierte. Nach dem Wiederaufbau des Schul- und Rathauses erhielt sie 1949 ihren Platz im neuen Glockentürmchen, wo sie bis heute ihren Dienst tut.

"Als Großherzog war Friedrich II auch Oberhaupt der evangelischen Landeskirche", erläutert der Leiter des Eberbacher Stadtarchivs, Dr. Marius Golgath. Deshalb sei auf der Glocke außer dem Namen der Gießerei und der Jahreszahl der Schriftzug "GOTT ZUR EHR" zu erkennen.

Als Verzierung wurde darüber hinaus im oberen Bereich eine Darstellung aus der römisch-griechischen Mythologie, möglicherweise eine Erntefestszene, gewählt. "Eine solch prächtige Verzierung auf einer Rathausglocke ist ungewöhnlich und konnte sicher nur wegen der finanziellen Unterstützung des Großherzogs erfolgen", sagt Golgath. "In der näheren Umgebung ist mir sonst keine solche Rathausglocke bekannt."

Wenn es nach Ortsvorsteher Achim Helm geht, soll die Glocke ihr "eingestrichenes F" auch weiterhin eine viertel Stunde vor zwölf über dem Ort erklingen lassen. "Viele ältere Lindacher finden das gut so", ist er überzeugt. "Wenn es läutet, weißt du: gleich ist Mittag."