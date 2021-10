Von Felix Hüll

Eberbach. Heute um 17 Uhr wird die neue Ausstellung des Stadtmuseums "Künstlerinnen des 19. und 20. Jahrhunderts unterwegs im Odenwald" eröffnet. Kuratiert hat sie der Kunsthistoriker und Galerist Dr. Benno Lehmann, Er führt heute auch in die Werkschau ein.

Sie zeigt rund 60 Ölbilder, Aquarelle, Grafiken, Scherenschnitte und Kleinplastiken – allesamt von Frauen. Sie alle hatten oder haben eine Verbindung zum regionalen Raum Odenwald-Darmstadt und teilen alle ein gemeinsames Schicksal als Künstlerin, als Frau: Obwohl sie durchaus auf der Höhe der künstlerischen Strömungen ihrer Zeit Kunst produzierten, blieben ihnen die Anerkennung und eine größere Bekanntheit verwehrt, die vergleichbare Arbeiten von Männern durchweg erhielten.

Gehängt an die Wand oder in die Vitrine unter Glas gelegt haben Gerhard Rohr und Sigrun Paas die Exponate. Foto: Felix Hüll

Auch nach über hundert Jahren haben Frauen noch nichts gezeigt, was einem Michelangelo oder Rembrandt gleich komme, habe dies ein (männlicher) Kritiker noch 1979 süffisant bilanziert, bemerkt Sigrun Paas. Die Vorsitzende des Stadtmuseumsvereins hat nach der Ausstellung über Hanna Breidinger-Spohr die Schau "Künstlerinnen des 19. und 20. Jahrhunderts, unterwegs im Odenwald" nach Eberbach geholt. Diese Ausstellung ist im Juli/August bereits in der Galerie im Hofgut Reinheim gezeigt worden. Bis Februar 2022 ist nun in Eberbach anhand des Beispiels von 33 Frauen zu sehen, wie Künstlerinnen immer wieder in der Wahrnehmung ihrer Werke übergangen wurden, dass Frauen aber ebenso wie Männer Kunst schaffen.

Dieses Thema haben international Ausstellungen in Nordamerika, Russland, Italien oder Frankreich längst aufgriffen. Regional aber bestehen indes noch Lücken.

Diese Hommage an die "Malweiber" (auch so eine Kritikerabwertung früherer Zeit) soll diese Ausstellung für Künstlerinnen aus der Heimatregion Odenwald-Darmstadt schließen. Paas modifizierte die in Reinheim gezeigte Schau mit auf Eberbach angepassten Exponaten. Bis auf eine Ausnahme stammen sie von privaten Sammlern. Der überwiegende Teil der ausgestellten Künstlerinnen hat eine Verbindung nach Darmstadt wegen des einstmals förderlichen Umfelds des dortigen großherzoglichen Hofs.

Mit Stephanie Grimm, Ingrid Dietz, Elisabeth Hessel und nochmals Hanna Spohr sind aber auch Frauen vertreten, die selbst eine direkte biografische Beziehung zu Eberbach haben bzw. hatten.

Ausgangspunkt der Schau ist der nachdenkliche Blick von Angelika Kauffmann, für Sigrun Paas eine "Ikone der Frauenmalerei". Sie steht am Anfang der Eberbacher Frauenkunstschau.

Kauffmann zählte zu den Vorbildern von nachwachsenden Künstlerinnen, die lange nicht die offiziellen Akademien besuchen durften und rein auf private Kunstschulen angewiesen waren. Marianne Walpurgis Kraus gehörte da dazu.

Die Hofdame der zweiten Gemahlin des Grafen Franz I. zu Erbach-Erbach erlebte mit dem adeligen Kunstsammler auf seiner Kavalierstour nach Italien die Künstlerin Kauffmann, die selbst Johann Wolfgang von Goethe in Rom porträtiert hatte.

Von Kraus selbst ist im Stadtmuseum ein "Blick auf Reinheim" zu sehen. Kraus hatte just den Ort während einer Reise gezeichnet, in dem knapp 200 Jahre später die Odenwälder Künstlerinnenausstellung erstmals gezeigt werden sollte. Die biografischen Details zu den meisten der in Eberbach gezeigten Künstlerinnen finden sich im Ausstellungskatalog, den Benno Lehmann für die Reinheimer Präsentation erstellt hatte. Er ist auch in Eberbach zu haben, allerdings ohne Anpassung auf die Paas’sche Auswahl. Das tut der Information über das Ausstellungsanliegen aber keinen Abbruch. So sind die Lebensleistungsportraits von 32 Künstlerinnen kommentiert mit dem Abdruck ihrer Werke enthalten. Der Katalog ist gegen eine Spende in der Ausstellung erhältlich.

Er erinnert u.a. auch an die Blumenstillleben- und Landschaftsmalerin Elisabeth Hessel (1919-2009). Sie hat zeitweise in Rothenberg gewohnt und in Heidelberg wie auch an der Eberbacher VHS Porzellanmalerei unterrichtet. Oder Stephanie Grimm (1887-1977). Diese "höhere Tochter" des Baden-Badener Hoteliers Brenner heiratete den Künstler Artur Grimm, der den Künstlertreff in Hollerbach bei Mudau schuf. Mit einer Auswahl von Hanna Spohrs Gemälden will Paas die Eberbacher Künstlerin ebenfalls in Bezug setzen zu diesem Odenwälder Werk-Umfeld. Ebenso verhält es sich mit den Scherenschnitten von Ingrid Dietz, die zwar in Pfedelbach lebt aber in Eberbach aufgewachsen ist.

Info: Die Ausstellung "Künstlerinnen des 19. und 20. Jahrhunderts unterwegs im Odenwald" läuft bis 6. Februar 2022. Die Öffnungszeiten des Stadtmuseums sind Samstag/Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr sowie am Dienstag und Freitag jeweils von 15 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.