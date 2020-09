Eberbach. (fhs) Der Beschluss im Bauausschuss fiel einstimmig: die ehemalige Gaststätte "Itterburg" kann künftig in ein "Bestattungshilfebüro mit Ausstellung" umgewandelt werden. Einem entsprechenden Bauantrag wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Die Stadträte folgen damit der Einschätzung der Stadtverwaltung, dass die beabsichtigte Umwandlung des ehemaligen Speiselokals in gewerbliche Räume das dort eigentlich erlaubte allgemeine Wohngebiet nicht beeinträchtige.

"Es hatte da ja mal die Initiative gegeben, das gesamte Gebäude unabhängig von der Nutzung zu erhalten", erinnerte in der Bauausschusssitzung vom Montag Karl Emig von der Bauverwaltung der Stadtverwaltung an die erfolgreichen Bemühungen von Nicoline und Klaus Winkler sowie Michael Opitz 2014.

Sie wollten den Abbruch der "Itterburg" verhindern, weil Sabine Babos-Hack und Dieter Franz Hack dort beabsichtigt hatten, neue Gebäude auf dem Stand der Zeit mit zehn Wohnungen für ältere Menschen zu errichten. Zuvor hatte 2012 bereits das "Spatzennest" versucht, hier eine Kinderbetreuungsstätte einzurichten, war allerdings unter anderem an Verkehrs-/Zufahrtsfragen gescheitert.

In den 1860er Jahren hatte die Eberbacher Gastwirtsfamilie Koch an dieser Stelle eine Hausbrauerei und 1879 das Gasthaus eröffnet. 1974 machten Domenico Angelicchio und seine Frau Heidi aus der deutschen Gaststätte "Itterburg" mit dem "Gargano" Eberbachs erste Pizzeria. Aus "Gargano" wurde "Peppino". Mit desen Wechsel 2008 ins Alte Badhaus begann die Suche nach einer Nachfolge-(Gastronomie-)lösung für die "Itterburg". Im Gespräch waren ein Ärztehaus mit Café oder eben die Kinderbetreuungseinrichtung "Spatzennest" sowie die Seniorenwohnungen. Stadtgeschichtlich bedeutsam ist die "Itterburg"" auch als der Ort, an dem 1945 den einmarschierenden Amerikanern weiße Fahnen übergeben worden waren.

Die Hoffnung der "Rettet die "Itterburg""-Initiative 2014 lag noch auf Perspektiven wie etwa einem genossenschaftlich betriebenen Bürgertreffpunkt etwa nach dem Beispiel des Leutkircher Bahnhofs oder einem Neustandort für ein Jugendhaus in Eberbach. Allein – daraus wurde nichts.

Im gleichen Jahr 2014 erwarb der gebürtige Eberbacher Thilo Schäfer das Anwesen und begann mit umfangreichen Sanierungsmaßnahmen. Und er bemühte sich, einen Gastronom als Pächter zu finden – offensichtlich vergeblich.

Der jetzt dem Bauausschuss vorgelegte Bauantrag sieht vor, in den ehemaligen Gastronomie-Räumen der "Itterburg" im Erdgeschoss einen "Abschiedsraum" eines Bestattungsunternehmens mit Ausstellung und Büro sowie Lager- und Abstellflächen einzurichten. Im Untergeschoss sollten weitere Lagerflächen und sanitäre Anlagen geschaffen werden.

Der Bauausschuss folgte auch der Forderung der Stadtverwaltung, dass die erforderliche Anzahl der Auto- sowie Fahrradstellplätze "nach Maßgabe der Baurechtsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises" nachzuweisen ist und befürwortete einstimmig die Nutzungsänderung der ""Itterburg"".

"Schade, ein Wirtshaus wäre lustiger gewesen", befand AGL-Stadtrat Lothar Jost. Er erkundigte sich mit seiner Wortmeldung danach, warum in diesem Fall nicht wie sonst in den allgemeinen Unterlagen üblich auf die Hochwasserkarte hingewiesen worden sei. Die "Itterburg" befinde sich doch im Hochwassergebiet?

Karl Emig kündigte an, hier nochmals nachschauen zu wollen.