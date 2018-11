Jolanthe und Adam Zalesski eröffnen am heutigen Mittwoch um 10 Uhr eine neue Partner-Filiale der Deutschen Post in der Oberen Badstraße 18-20, in ihrem Geschenke- und Dekogeschäft "Celebration". Es wird die größte Filiale Eberbachs mit erweitertem Angebot. Fotos: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Bundesweit sollen in diesem Jahr rund 100 Postbankstandorte aufgegeben werden, heute um 12.30 Uhr schließt die "Postbank-Filiale 532" in der Eberbacher Bahnhofstraße 41 ihre Pforten. Kunden der eigenständigen Aktiengesellschaft müssen ab dem morgigen Donnerstag in die Filiale nach Mosbach, Eisenbahnstraße 3/5 ausweichen. Auch die bislang von den Postbank-Mitarbeitern angebotenen "postalischen Leistungen" werden mit der Schließung heute ab 12.30 Uhr nicht mehr in der Eberbacher Bahnhofstraße angeboten. Dafür eröffnet eine neue Partner-Filiale der Deutschen Post in der Oberen Badstraße 18-20, im Geschenke- und Dekogeschäft "Celebration". Eigentümer Adam Zalesski, seine Ehefrau Jolanthe und zwei weitere Mitarbeiter stehen ebenfalls ab dem 13.11.18, 10 Uhr, für die Post-Kunden bereit.

Die Postbank-Filiale in der Bahnhofstraße 41 schließt heute um 12.30 Uhr ihre Pforten. Fotos: Martina Birkelbach

Seit etwa drei Monaten laufen die Vorbereitungen. "Seit einer Woche steht die postalische Einrichtung in dem Laden", erklärt Rolf Lessle. Der Vertriebsmanager der Deutschen Post, Gebietsleitung Stuttgart, hat Zalesski und sein Team in die neue Arbeit eingewiesen, zusätzlich wurden Schulungen unter anderem in Darmstadt oder München belegt.

Rund 70 bis 100 Quadratmeter "inklusive Lagerbereich" sind laut Zalesski in dem Geschäft jetzt für den Postbetrieb reserviert. Wie Lessle erklärt, ist die neue Partner-Filiale der Deutschen Post in Eberbach auch die größte mit einem erweiterten Angebot. Neben den "normalen postalischen Leistungen" (wie das Aufgeben von Briefen und Paketen) wird es unter anderem auch Sondermarken und Aktionsprodukte geben. Außerdem kann vor Ort das sogenannte Postident-Verfahren durchgeführt werden. Dieses wird laut Lessle oft bei Kontoeröffnungen für das Online-Banking zur Identifizierung von Personen genutzt. Pakete abholen ist ebenfalls in der Oberen Badstraße möglich. Daneben gibt es in Eberbach drei weitere Partner-Filialen der Deutschen Post: Im Kaufland (Neuer Weg-Nord 47) beim Tabak- und Presseshop Sohns, in der Gärtnerei Brenneis in Eberbach Nord und in Silvia’s Tabakshop in der Hauptstraße 29. "In Eberbach sind wir damit sehr gut aufgestellt", so der Gebietsleiter. Mit der heutigen Neueröffnung verspricht er sich zudem eine "größere Kundenfrequenz und Belebung des Altstadtbereichs". "Und wir versuchen einen besonderen Service anzubieten", freut sich Jolanthe Zalesski.

Die Packstation auf der Hinterseite des Gebäudes sowie die Schließfächer im Durchgang bleiben erhalten. Bundesweit sollen in diesem Jahr rund 100 Filialen aufgegeben werden. Fotos: Martina Birkelbach

Geöffnet sein wird die neue Filiale montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 13 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr. "Am heutigen Neueröffnungstag sind wir, obwohl es ein Mittwoch ist, von 10 bis 18 Uhr da", so Zalesskis. Heute werden sie noch von Lessle und einem weiteren Trainer unterstützt.

Insgesamt werden wir uns auf die Kunden und deren Bedarf einstellen. Sollten wir beispielsweise feststellen, dass der Bedarf besteht mittwochs länger zu öffnen, werden wir uns umstellen", verspricht Jolanthe Zalesski. Nichts geändert hat sich an der Regelung der Zufahrt zur Fußgängerzone; für Anlieger ist es unter der Woche von 6.30 bis 11 Uhr erlaubt sowie samstags von 6.30 bis 9.30 Uhr. Die neue Partnerfiliale in der Oberen Badstraße öffnet aber unter der Woche um 10 Uhr, samstags um 9 Uhr. Damit bleibt für die Anlieferung oder Abholung von schweren Paketen mit dem Auto von Montag bis Freitag eine Stunde, am Samstag eine halbe Stunde.

Die Packstation und auch die Schließfächer im Gebäude in der Bahnhofstraße 41 bleiben erhalten. Postbank-Kunden, die Bargeld abheben wollen, können dies laut Mitteilung zukünftig in Erbach oder "an insgesamt 9000 Geldautomaten der Cash Group (etwa bei der Postbank in Neckargemünd) sowie an mehr als 13000 Shell-Tankstellen (z.B. in der Friedrich-Ebert-Straße 39 in Eberbach).