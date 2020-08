Eberbach. (by) Nachdem vergangene Woche bereits abgesperrt wurde, hat am gestrigen Dienstag-Morgen nun die Eberbacher Firma Ragucci mit den Sanierungsarbeiten in der Friedrichstraße begonnen. Sie sollen laut Planung heute und morgen noch andauern. Der Bereich zwischen Bahnhofstraße und Feuergrabengasse ist in diesem Zeitraum für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert, sie erfolgt über die Bahnhofstraße West. Dort sind zur reibungslosen Abwicklung des Busverkehrs und Freihaltung des Schwenkbereichs die Parkplätze seitlich der Fahrbahn gesperrt.

Nachdem gestern die alte Asphaltdecke herausgefräst wurde, soll heute die neue Schicht aufgetragen werden. Je nach Fortschritt der Arbeiten könnte der Teilbereich auch schon morgen Mittag wieder freigegeben werden, so Leander Schmitt vom Bauamt. Erforderlich geworden seien die Arbeiten in diesem Bereich der Friedrichstraße, über den viel Schwerverkehr rollt, da er verschiedene Fehlstellen aufweist.