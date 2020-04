Eberbach. (joha) Hat die umfassende Einschränkung des öffentlichen Lebens schon Auswirkungen auf Preise der Produkte, die wir im täglichen Leben nutzen? Vergleicht man die Preise in Eberbachs Lebensmittelgeschäften und Supermärkten fallen einem zunächst keine großen Besonderheiten auf. Richtige Preissprünge haben Klassiker wie Eier, Salat, Milch und Brot nicht gemacht.

Die Gesamtinflationsrate ist im März im Vergleich zum Februar laut Statistischem Bundesamt von 1,7 auf 1,4 Prozent zurückgegangen. Bei Nahrungsmitteln dagegen von 3,4 auf 3,7 Prozent gestiegen. Doch was erwarten die Eberbacher Geschäftsleute in der kommenden Zeit? Ist mit stark ansteigenden Preisen für Lebensmittel zu rechnen?

Volkan Baydur vom Obst- und Gemüsegeschäft "Garten Eden" hat richtig starke Preisanstiege bisher nur bei Brokkoli und Blumenkohl festgestellt. Blumenkohl ist im Großhandel so teuer geworden, wie er es in zehn Jahren noch nicht erlebt hat, sodass er ihn erst einmal nicht mehr anbietet. "Insgesamt sind die Preise für Produkte aus Spanien und Italien nur leicht angestiegen, meist so um einen Euro pro Kiste", hat er festgestellt.

Bei den meisten Sorten ist für ihn trotz noch keine Preisexplosion feststellbar. Aber: "Keiner weiß, wie sich das alles entwickelt", sag Baydur. Gut sei, dass das Problem rund um die Einreise der Erntehelfer für Erdbeeren und Spargel gelöst werden konnte. Deshalb werde das auch weiter geliefert ...

Christina Wolff vom Reformhaus in der Bahnhofstraße hat bisher stabile Preise bei den Lieferanten festgestellt. Zwar komme manchmal eine Bestellung einen Tag später, insgesamt sei aber alles "weitgehend normal". Ein Lieferant, der in der Nähe der deutsch-französischen Grenze angesiedelt sei, und vor allem Arbeitskräfte aus dem Nachbarland beschäftige, habe aufgrund der schwierigen Situation in den Departements und der geschlossenen Grenzen nicht öffnen können. "Wie es weitergeht, kann ich natürlich nicht sagen, hoffe aber, dass die Preis -und Liefersituation stabil bleibt", sagt Wolff.

Auch Maik Strähle vom Markthandel Wenz hat keinen großen Anstieg der Preise im Großhandel feststellen können. "Manche Sachen wie Erdbeeren aus Spanien sind zurzeit sehr schwer zu bekommen, aber insgesamt gibt es keine Engpässe", sagt er. Auch bei Spargel sei der Preis nicht viel höher als sonst zu dieser Zeit. Hochgegangen sei aber die Nachfrage bei ihm auf dem Wochenmarkt: Schon morgens kurz nach Öffnung der Stände um 7 Uhr verkaufe er viel.