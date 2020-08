Von Christofer Menges

Eberbach. Noch ist die seit 2008 leer stehende "Rose" am Neuen Markt eine Bruchbude. Doch bis Ende 2021 soll in das einst so stolze Traditionsgasthaus, den ehemaligen Stammsitz der Eberbacher Rosenbräu, wieder Leben einziehen: Die Eberbacher Unternehmer Georg Hellmuth und Heiko Stumpf planen dort ein Familien- und Generationencafé. Dafür soll ein Verein gegründet werden. Eine Kooperationsvereinbarung mit dem Pflegeheim Lebensrad wurde laut Hellmuth bereits geschlossen. Die Obergeschosse sollen für einen Beherbergungsbetrieb mit sechs Zimmern verpachtet werden.

Geschätzt rund eine halbe Million Euro werden die beiden Stadträte mit der von ihnen gegründeten Gewerbe + GbR in das Projekt investieren. Unterstützung erhoffen sie sich aus dem Leader-Programm der Europäischen Union. Ein Fördermittelantrag ist bereits gestellt.

Sowohl Hellmuth als auch Stumpf sind vom Fach: der eine Architekt, der andere Baustatiker. Beide sitzen für die CDU im Gemeinderat. Das Gebäude haben sie nach einigem Hin und Her von der Stadt erworben. Die Baugenehmigung liegt nach zwei Jahren vor, die Baufreigabe steht noch unter Vorbehalt des Denkmalschutzes.

"Unser Ansatz war: In der Politik sitzen viele Leute, die reden, aber machen nichts. Mit dem Geld anderer zu arbeiten, ist leicht. Wir nehmen eigenes Geld in die Hand, um etwas voranzubringen", sagt Hellmuth.

Das Duo hat auch schon das Gasthaus Kühler Krug im Gretengrund umgebaut. Nachdem die Ansiedlung eines Metallbauers dort an Anwohnerprotesten scheiterte, waren im ehemaligen Gasthaus von Dezember 2015 bis 2018 Flüchtlinge untergebracht. Inzwischen sind die Wohnungen dort vermietet.

Beim Ortstermin an der Rose am Donnerstag nahm der Gauangellocher Restaurator Andreas Gehrlein das 1833 errichtete Gebäude unter die Lupe, kraxelte durchs flache Kellergewölbe und kratzte Putz- und Farbschichten ab, um herauszufinden, was darunter verborgen liegt. "Das war mal knallrot", sagt er zu dem Grund, der unter dem Schriftzug "Brauerei Gasthaus zur Rose" auf der Stirnseite liegt. Auf der anderen Seite wird beim Abtragen des Nachbarhauses – dort ist ebenfalls ein Gastronomiebetrieb geplant – das alte Fachwerk mit Lehmputz freigelegt.

Mit feinem Werkzeug legt Restaurator Gehrlein (r.) frei, was unterm Putz verborgen liegt. Foto: Christofer Menges

Die "Rose" hat eine bewegte Geschichte: Bis in die 1980er-Jahre war sie das Stammhaus der Eberbacher Rosenbräu. Nach dem Verkauf der Brauerei wurde sie weiter gastronomisch genutzt. Der bislang letzte Wirt richtete ein Billardcafé ein. Das Schild "Havana" hängt noch heute im Innenraum. 2008 wurde der Wirt wegen Verstoßes gegen Aufenthaltsbestimmungen abgeschoben. Im Oktober 2008 brannte es: Das Hinterhaus wurde zerstört. Die Stadt kaufte das Gebäude ein halbes Jahr später, riss das Hinterhaus ab und knapste einen Teil des Grundstücks für die neue Straßenführung für das Sanierungsgebiet Neckarstraße ab, wo heute das Rosenturmquartier steht. Seither wurde die "Rose" noch als Lager für Stühle und Baumaterial genutzt und verkam zunehmend.

Mehrere Anläufe der Stadt, einen Käufer zu finden, scheiterten. Für ein Mindestgebot von fast 100 000 Euro bekam sie das zuletzt in den 1980er-Jahren renovierte Gebäude nicht los. Bei der letzten von mehreren Ausschreibungen 2017 sollten Bewerber mit gastronomischem Konzept bevorzugt werden: Hellmuth und Stumpf bekamen für fast 40 000 Euro gegenüber einem Mitbewerber ohne Gastrokonzept den Zuschlag. Jetzt wollen sie loslegen. Dem Konzept zufolge soll die Rose als öffentliches Wohnzimmer für Jung und Alt wieder erblühen. Architekt Hellmuth ließ sich dabei von einem Generationencafé, das er in Wien besucht hatte, inspirieren.

Im Gewölbekeller unter der „Rose“ kann ein ausgewachsener Mann kaum aufrecht stehen. Foto: Christofer Menges

Im Gastraum im Erdgeschoss sind mit Kaffeehaus-Ambiente, alten Möbeln und Bildern 50 Plätze und ein Spielbereich für Kinder geplant. Dort sollen sich Menschen jeden Alters und aller Nationalitäten treffen können, um über gemeinsames Essen und Kochen zueinander zu finden. Dafür soll ein "Rose"-Verein gegründet werden. Mehrere Eberbacher Familien haben laut Hellmuth bereits zugesagt, mitmachen zu wollen. Ein Reparaturcafé wie in Hirschhorn, Familienbrunch, internationale Back- und Kochkurse, Raum für Lesungen, Vorträge und Liederabende, auch in Zusammenarbeit mit dem Lebensrad, dazu Vermietungsmöglichkeit für Feiern... das Konzept eröffnet viele Möglichkeiten, die welke Rose wieder zum Knospen zu bringen.

In den oberen Etagen soll ein Beherbergungsbetrieb mit sechs Zimmern für Touristen, Radler oder auch länger bleibende Gäste eingerichtet werden. Weil der Betrieb mit flexibler Zeiteinteilung geführt werden kann, wollen die beiden Unternehmer ihn an möglichst mehrere Sprachen sprechende Mütter ohne Anstellung verpachten, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich als Unternehmerinnen selbstständig zu machen. "Seit das Hotel Krone-Post zu ist, gibt es dafür in Eberbach eine massive Nachfrage", sagt Hellmuth.

Ende August soll mit ersten Arbeiten begonnen werden. Küche, Toiletten, Lager, Treppenhaus – dafür wird auf der Rückseite zum Rosenturmquartier ein neuer Anbau errichtet. Die heruntergekommenen Innenräume, in denen noch die alte Holzvertäfelung der früheren Kneipe hängt, sollen in den Wintermonaten renoviert werden. Im Sommer nächsten Jahres soll die Fassade fertig sein, für die Restaurator Gehrlein gerade die ursprünglichen Farben des Gebäudes freilegt. Wenn alles glatt läuft, könnte das Kaffeehaus im Dezember 2021 eröffnen. Auch die Gästezimmer sollen bis dahin fertig sein. Zu tun gibt es bis dahin viel.