In dem Video zu sehen, ist eine Frau mit Axt auf dem Grundstück „An der Itter 5“. Sie steht neben einem weißen Rauch ausstoßenden Gerät. Foto: privat

Von Felix Hüll

Eberbach/Heidelberg. Eigentlich ist das Wiederverwerten von Stoffen etwas Gutes. Schrotthändler sind Teil eines umfangreichen wie erwünschten Systems. Jedenfalls dann, wenn Umwelt wie Anrainer geschont und nicht belästigt oder gar gefährdet werden. Ob es sich bei den Vorgängen auf einem Grundstück zwischen Bahnlinie und Itter parallel zur Landesstraße L2311 in Eberbach um ein derartiges Recyclinggewerbe oder einen Umweltskandal handelt, hängt davon ab, wen man fragt.

Tatsache ist, dass gegen die Firma von Walter Knoth bislang kein eindeutiger Nachweis eines Verstoßes gegen Umweltrecht vorliegt. Andererseits gibt es seit Ankauf eines Teils des früheren Canali-Areals 2015 durch Knoth wiederholt Klagen von Anrainern und Nachbarn über Lärm.

Mehrmals versuchten Bürger, Polizei und Verwaltungsbehörden zu dokumentieren, welche Altmaterialien dort angeliefert, bearbeitet und gelagert werden. Neben den Bürgern haben sich seit 2015 auch Stadträte mehrerer Fraktionen im Gemeinderat erkundigt, ob hier Altöl, Giftstoffe etwa aus zerlegten Kühlaggregaten oder Zersetzungsprodukte aus abgelagerten Reifengummi in die Umgebung gelangen. Belege dafür stehen auch nach vier Jahren aus.

Das Amt für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz des Rhein-Neckar-Kreises weiß von einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen, das in einer Geldstrafe mündete.

Timo Haaf als Sprecher der Staatsanwaltschaft kann sich nicht zu einem Einzelfall äußern. Haaf bestätigt aber immerhin, dass im Januar 2019 von der Staatsanwaltschaft ein Eberbacher Fall nach Abschluss von Ermittlungen an die Bußgeldstelle des Landratsamtes "zum Verfolgen einer Ordnungswidrigkeit" zurück überstellt worden sei. Für das Polizeipräsidium Mannheim listet Sprecher Norbert Schätzle als letzten Einsatz dort auf, dass Beamte einschritten wegen des Vorwurfs, dort werde gegen das Feiertagsgesetz verstoßen und unzulässig gelärmt.

Die Kreisverwaltung hatte als Untere Abfallrechtsbehörde angeordnet, dass das Grundstück "An der Itter 5" zu räumen sei. Knoth legte Widerspruch ein, den das Regierungspräsidium Karlsruhe 2018 zurückwies. Das darauf folgende Zwangsgeldverfahren läuft, sagt die Sprecherin der Kreisverwaltung Silke Hartmann. "Eine Sicherungshypothek auf das Grundstück wurde eingetragen."

Bevor man weitere Maßnahmen ergreife, wolle das Landratsamt allerdings abwarten, was eine Prüfung des Kreis-Baurechtsamts ergibt. Das Amt kläre gerade, ob dieser Schrottlagerplatz überhaupt genehmigungsfähig ist. Zudem befassen sich weitere Fachbehörden des Kreises mit dem Unternehmen: Das Wasserrechtsamt prüft eine mögliche Gefährdung der Itter und das Baurechtsamt betrachtet neben der Lagerplatzgenehmigung auch das Brandschutzrecht.

Walter Knoth antwortet auf Nachfrage, wie viele Verfahren im Moment gegen ihn laufen: "Keine Ahnung." Auf die oben Erwähnten angesprochen sagt er: "Mit dem Abwasser, da sind wir dran und wir sind dabei, das Grundstück zu räumen." Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, dass es in Eberbach Leute gebe, die ihm dies nicht mehr abnehmen, nachdem er diese Aussage ohne weitere Folgen schon 2018 im Frühjahr und im Oktober gemacht habe, erklärt Knoth: "Das dauert noch. Bis Ende des Jahres sind wir dabei. Es gibt überall solche Leute, da kann man nichts machen. Und wenn das alles weg ist, kommt da halt eine FKK-Insel hin."

Die wohl nicht ernst gemeinte Antwort (es liegt kein entsprechender Umwidmungsantrag im Rathaus vor) passt in ein Bild, das sich klagende Anrainer von dem Grundstücksbesitzer und Schrotthändler machen.

Jetzt kursiert ein Video, das zeigt, wie eine farbige Frau mit Axt in der Hand neben einem kühlschrank-ähnlichen teils zerlegten Gerät steht, aus dem weißer Rauch entweicht. Ein Mann und eine weitere Frau sind ebenfalls in dem Video zu sehen. Über die Stadtverwaltung Eberbach gelangte es an die zuständigen Kreisbehörden.

Bürgermeister Peter Reichert erklärt auf Anfrage, dass auch bei der Stadt Eberbach aktuell ein Verfahren anhängig ist – in Sachen Abwasserbeseitigung und -entsorgung.

Für weitere Verfahren liegen die Zuständigkeiten jedoch bei der Kreisverwaltung. Deren Sprecherin Hartmann: "Der Betrieb läuft – nach dem Augenschein von Anrainern – dennoch weiter, weil das laufende Verwaltungsverfahren langwierig ist – unter anderem, weil Herr Knoth in diesem Verfahren sämtliche, ihm durch den Gesetzgeber zur Verfügung gestellten Möglichkeiten nutzt."