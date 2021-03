Das Kulturzentrum Depot 15/7 in der Güterbahnhofstraße. Lange wurde beraten, lange wurde gebaut. Kurz nach dem Eröffnungskonzert kam die Corona-Pandemie, die keine Live-Auftritte zulässt. Jetzt will der Verein mit Internetauftritten starten. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Vier Jahre zog sich der Umbau vom alten Raiffeisenlager und Band-Proberaum in der Güterbahnhofstraße zum Kulturzentrum Depot 15/7. Am 31. Januar vergangenen Jahres fand nach zwei Jahren Bauzeit die mehrmals verschobene Eröffnung statt. Die Gesamtkosten des Umbaus hatten vorab für viel Unmut gesorgt, sie lagen inzwischen bei rund 470.000 Euro, etwa 150.000 höher als ursprünglich geschätzt. Aus dem Leader-Programm gab es eine Förderung von 160.000 Euro.

Da der Verein viele Arbeitsstunden in dem Gebäude geleistet hatte, gab es für die Licht- und Tonanlage eine weitere Leader-Förderung. Kurz nach dem lang ersehnten Eröffnungskonzert Anfang März 2020: Schockstarre, Pandemie. "Unser Konzept für 2020 stand mit sofortiger Wirkung still. Bereits gebuchten Bands und Künstlern musste abgesagt werden", so die Vereinsmitglieder rund um den Vorsitzenden Benny Safferling.

Mit Live-Streaming sollte es weitergehen, um den Kulturbetrieb trotz aller Widrigkeiten am Leben zu halten. "Es führt kein Weg an einer raschen Digitalisierung der Kulturarbeit und dem Aufbau der dazu-gehörigen IT-Infrastruktur vorbei, um langfristig Bestandteil unserer Vereinsarbeit zu werden", teilt der Verein Depot 15/7 mit.

Auch dieser Weg war bislang steinig. Jetzt allerdings soll es bald losgehen. Dank der kürzlich eingegangenen Nachricht, dass dieses Vorhaben durch den Bundesverband Soziokultur im Rahmen des Sonderprogramms "Neustart Kultur", gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, unterstützt wird. Die Summe der Förderung will der Verein bekannt geben, sobald alles endgültig bestätigt ist.

"Die speziell für das Streaming ausgelegten Anpassungsmaßnahmen sind in vollem Gange", teilt der Verein mit. Angestrebt sind wöchentliche Internetauftritte über den eigenen YouTube-Kanal, wie Live-Streams von Konzerten und Video-Uploads.

Derzeit treffen sich die Verantwortlichen in wöchentlichen Online-Meetings, um an einer schnellen, zeitgemäßen und langfristigen Lösung zu arbeiten. Dafür konnten Unterstützer und Sponsoren gefunden werden. Für die entstehenden Kosten, der durch Corona erforderlichen Hygiene-Anpassungen und den Umstieg vom reinen Live-Betrieb auf ein zusätzliches Live-Stream-Angebot, konnte der gemeinnützig arbeitende Verein durch die seit März 2020 fehlenden Einnahmen nicht eigenständig aufkommen und war dabei auf Hilfe angewiesen. Es geht dabei unter anderem um Einrichtung, Ausstattung, Werbungskosten, Verwaltung, Versicherungen, Ausbau Live-Stream und Podcast/Radio oder Öffentlichkeitsarbeit.

Das Depot 15/7 wird in erster Linie von dem gleichnamigen Eberbacher Kulturverein Depot 15/7 genutzt werden, steht aber auch anderen Vereinen zur Verfügung. Der Verein Depot 15/7 führt mit seinen rund 90 Mitgliedern bereits seit 2015 eigene Veranstaltungen mit Live-Bands durch, ebenso Open-Air-Veranstaltungen, auch in angemieteten Räumen und der entsprechenden Live-Technik. Als weiterer Bestandteil der Vereinsarbeit existieren bereits zahlreiche Kooperationen, unter anderem mit AK-Asyl (Integrationsförderung für Flüchtlinge), dem Kulturamt der Stadt Eberbach sowie der Musikschule Eberbach und mit der Popakademie in Mannheim.

Dadurch wird Organisationen und allgemeinbildenden Schulen die Möglichkeit geboten, den Verein als professionellen Ansprechpartner und Begleiter zu nutzen und somit den theoretischen Aspekt in die Praxis umzusetzen. Den Schülern diverser Musikschulen steht zudem ein professioneller Konzertraum zur Verfügung, um die künstlerische Entfaltung zu fördern. In den Bereichen Kameratechnik, Bild- und Tontechnik, IT-Ausstattung und Online-Auftritt bietet der Verein jetzt kostenfreie Schulungen für bis zu vier Personen an. Interessenten jeglichen Alters können sich ab Mittwoch, 10., bis 30. März per Mail melden. Die Schulungen sind auch für Nichtmitglieder.

Um den Übergang ins Livestreaming zu überbrücken, wurde das Projekt "kleinlaut" auf den Weg gebracht. Hier können sich Künstler ganz ohne große Technik auf dem YouTube-Kanal präsentieren. Start des Projekts ist derzeit für den 21. März geplant. Soweit es die Pandemielage zulässt, rechnet der Verein damit, die ersten Bands "ungefähr Mitte April" in den Räumen begrüßen zu können. Wer die erste potenzielle Band sein wird, steht allerdings noch nicht fest.

Info: E-Mail: info@depot15-7.de, hier gibt es diverse Videos zu sehen.