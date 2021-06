Von Barbara Nolten-Casado

Rockenau. "Rockenau ist der Eberbacher Ortsteil mit den meisten Festen", hat Dieter Redder festgestellt. Seit 14 Jahren lebt der pensionierte Versicherungskaufmann in dem rund 700 Einwohner zählenden Ort, davor war Eberbach 21 Jahre lang seine Heimat. "Wir wurden hier in Rockenau sehr herzlich aufgenommen und haben uns sofort heimisch gefühlt", schwärmt er von der "sehr netten Nachbarschaft" im Dorf. Als engagierter Mensch besuchte Redder von Anfang an die Ortschaftsratssitzungen: "Ich wollte doch wissen, was im Ort los ist." 2019 wurde er in den Ortschaftsrat gewählt. Als der langjährige Ortsvorsteher Johann Leistner Anfang 2020 verstarb, übernahm Redder wenig später dessen Amt, "aus Interesse für mein Dorf". Seit mehreren Jahren hat er auch den Vorsitz des Rockenauer Karnevalclubs "Eulenspiegel" inne. "Ich mag die Wohnqualität hier, das tolle Klima, die vielen sonnigen Flecken. Man ist schnell in Eberbach-Stadt – all das macht Rockenau zu einem sehr lebenswerten Fleckchen Erde", findet Redder.

Ein Jahr ohne Feste, das vermissen Rockenauer wie Dieter Redder dann doch sehr. Foto: privat

Doch wie überall, so wurde auch in Rockenau das zu normalen Zeiten recht lebendige Dorfleben durch Corona weitgehend lahmgelegt. "Alle vermissen unsere ganzen Feschtlin", beklagt Ortsvorsteher Redder den Pandemie-bedingten Wegfall von Wiesen-, Hecken-, Fischer-, Sängerfest und den der beliebten Kerwe im vergangenen Jahr. Nicht zu vergessen den Ausfall der Winterfeier der SG Rockenau und der Senioren-Weihnachtsfeier. Und dann die vielen Straßenfeste, die das feierfreudige Völkchen zwischen den größeren Festivitäten noch zu organisieren pflegt. Runde Geburtstage konnten ebenfalls nicht gebührend begangen werden.

Auch das sonst so rege Vereinsleben kam wegen der Corona-Pandemie weitgehend zum Erliegen: Ob die Fußballer der SG Rockenau, die Sänger des MGV Sängerlust, die Angler des Fischervereins, die Schützen des Bogenschützenvereins, die Mitglieder des Kerwe-Vereins, des Clubs Eulenspiegel oder der Rockenauer Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Eberbach – sie alle durften sich nicht treffen, konnten lange Zeit nicht trainieren, proben, üben.

Doch "die Rockenauer sind positiv eingestellt", weiß Redder. "Man hat hier immer schon zusammengehalten". Und auch während der Pandemie habe man aufeinander geachtet und zum Beispiel füreinander eingekauft. "Viele Leute sind hier miteinander verwandt. Das wirkt sich absolut positiv aus. Das ist in Rockenau eine sehr homogene Gemeinschaft", findet Redder. Und Heike Weinberg aus Rockenau habe zu Beginn des Lockdown letztes Jahr sogar eine Hilfsaktion ins Leben gerufen. Dabei habe sie gemeinsam mit einer Gruppe Gleichgesinnter hilfebedürftigen Menschen im Ortsteil angeboten, für sie beispielsweise Einkäufe zu erledigen, Rezepte beim Arzt abzuholen, oder Fahrten zu Impfterminen zu übernehmen.

Worauf Dieter Redder sich für die Zeit nach Corona freut? "Dass man generell wieder feiern kann. Dass in meinem Verein, den "Eulenspiegeln", die Tanzgruppen wieder trainieren können. Dass wir in Rockenau wieder gemeinsam ein schönes Bier trinken können…"

Ein Licht am Ende des Tunnels lässt sich für den Rockenauer Ortsvorsteher inzwischen schon ausmachen: Sollten die Corona-Zahlen weiter sinken und Veranstaltungen wieder erlaubt werden, so könnten die im Sommer angesiedelten Festivitäten vielleicht doch noch stattfinden, ist seine Hoffnung. "Und die Eulenspiegel hätten dieses Jahr 66-Jähriges. Warten wir mal ab, ob man da im November was machen kann!"

Bis es so weit ist, genießt Dieter Redder das ruhige Rockenauer Leben von seiner Terrasse aus – mit Blick auf Neckar, Schiffe, Berge und die gegenüberliegende "Teufelskanzel". Und auf "Natur pur".