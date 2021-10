Von Christofer Menges

Eberbach. Hundehäufchen auf Wegen und Wiesen sind in Eberbach ein zunehmendes Ärgernis. Wer auf der Neckarwiese schon einmal in eine Tretmine aus Hundekot getreten ist, kann sich auf dem Weg zum Putzen noch mit dem Fußballphilosophen Andreas Brehme trösten: "Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß!" Doch zuletzt häuften sich Beschwerden – vor allem aus der Innenstadt.

Jeden Morgen finde sie entsprechende Hinterlassenschaften vor ihrem Geschäft oder in der Bahnhofstraße, beschwerte sich eine Ladenbesitzerin bei der Stadt. Damit ihre Kunden ihr den Kot nicht in den Laden tragen, putzt sie ihn kurzerhand selbst weg. Auch der Gemeindevollzugsdienst stellte laut Stadtverwaltung zuletzt vermehrt Hundekot fest. Brennpunkte sind die Neckaranlage an der Dr.–Weiß-Schule, die Garage am Rosenturmquartier, die Fußgängerzone in der Altstadt und der Synagogenplatz. "Widerlich" sei das stellenweise, sagt ein Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes. Ein Anwohner griff auch schon zur Selbsthilfe, fegte die Häufchen zusammen und legte sie einem ihm bekannten Hundebesitzer aufgereiht auf die Türschwelle.

"Betroffen ist der gesamte Innenstadtbereich, obwohl zum Beispiel. an den Zugängen zur Neckaranlage Hundekotbeutelspender aufgestellt sind", teilte Stadtsprecher Ingo Moneta auf Anfrage mit. Die Zahl der zuletzt eingegangenen Beschwerden liege "im zweistelligen Bereich". So wird der beste Freunde des Menschen für etliche zum Ärgernis.

Ob es an der zuletzt enorm gestiegenen Zahl der Vierbeiner in Eberbach liegt? Gab es kurz vor der Jahrtausendwende noch 529 Hunde in Eberbach und zehn Jahre später 559, waren Ende 2019 schon 761 Hunde in der Stadt am Neckar mit ihren Ortsteilen gemeldet. Seither kamen noch einmal über 30 dazu: Im Mai dieses Jahres zählte die Stadt 794 Hunde.

Um die Hinterlassenschaften auf Wegen, Wiesen und Feldern in den Griff zu bekommen, ist die Stadt neben Appellen an die Verantwortungs der Hundehalter auch nicht untätig: 15 Kotbeutelspender hat sie in Eberbach und den Ortsteilen aufgestellt: zwei in der Neckaranlage, einen am Breitenstein, einen in der Au, einen an der Brücke am Schweizer Wehr, einen am Leinpfad unter der Neckarbrücke, drei in Neckarwimmersbach, zwei in Unterdielbach, zwei in Friedrichsdorf und zwei in Brombach. In Brombach sollen demnächst sogar zwei weitere aufgestellt werden.

Das lässt sich die Stadt auch was kosten. Für 1860,11 Euro wurden im Jahr 2020 Mülltüten für die Spender gekauft. Dazu kommt die Arbeitszeit für den Bauhof, der einmal pro Woche die Spender füllt und die Mülleimer mit dem Hundekot leert. Dem gegenüber stehen zwar Hundesteuer-Einnahmen in Höhe von mehr als 60 000 Euro im Jahr; Steuern sind aber nicht zweckgebunden: Die Stadt kann nicht verpflichtet werden, so viel fürs Beseitigen des Hundekots einzunehmen, wie sie für die Hunde einnimmt. Andere Einnahmen – etwa durch Bußgelder für Hundehalter – gibt es nicht: Einem Hundehalter, der entgegen der Polizeiverordnung das Häufchen seines vierbeinigen Freunds nicht wegräumt, droht zwar ein Verwarnungsgeld von 55 Euro. Im Wiederholungsfall kann es sogar noch erhöht werden. Das setzt aber voraus, dass der Missetäter bekannt ist oder auf frischer Tat ertappt wird.

Weil so gut wie nie einer beim Geschäft mit seinem Tier erwischt wird, wurde im vorigen und in diesem Jahr in Eberbacher kein einziges Bußgeld gegen Hundekotsünder verhängt. Es konnten "keine Hundehalter direkt beim Verstoß vor Ort angetroffen werden", so die Begründung der Stadtverwaltung.

So bleibt es fürs erste bei Appellen an die Hundehalter, dem Verweis auf die Beutelspender – und der Hoffnung auf die Einsicht der Besitzer, dass das, was ihre besten Freunde zurücklassen, anderen auch gewaltig stinken kann.