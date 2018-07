Eberbach. (pol) Ein Rettungshubschrauber brachte am Samstagmorgen eine 51-jährige Radfahrerin in die Klinik. Die Frau war bei einem Unfall auf der Straße In der Au verletzt worden - laut Polizei stellten sich die Blessuren später als leichte heraus.

Eine 55-jährige VW-Golf-Fahrerin hatte nach links abbiegen wollen und dabei die ihr entgegenkommende Radfahrerin übersehen. Es kam zur Kollision. Am Auto entstanden nach Angaben der Polizei rund 1500 Euro Sachschaden, am Fahrrad rund 100 Euro.