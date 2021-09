Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Wach auf, Paula! Ich möchte deine Stimme hören! Komm zurück!" Fast mit Händen zu greifen war die dichte Atmosphäre, die Christine Reitmeier und Liza Sarah Riemann vom "Kleinen Ensemble" aus Kirchdorf am Inn am Donnerstagabend im Saal des evangelischen Gemeindehauses zu erzeugen wussten. Herzzerreißend der innere Kampf der Mutter, die es nicht fertigbringt, ihre nach einem schweren Unfall im Wachkoma liegende Tochter aus dem Leben gehen zu lassen. Aufrüttelnd das Flehen der Tochter, nach qualvollen Monaten endlich sterben zu dürfen.

Eingeladen zum Theaterstück "Heute oder Morgen – Wenn der Tod eine Frage der Entscheidung wird" hatte der Hospizverein Eberbach anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Hospizdienstes. Mit dem Duo Reitmeier-Riemann hatte der Vereinsvorstand zum zweiten Mal das Ensemble in die Stauferstadt geholt, das sich in selbstproduziertem Theater mit existenziellen Themen befasst. Hatten die beiden Schauspielerinnen 2016 das Thema "Demenz" auf die Bühne gebracht, so ging es jetzt um das Zulassen von Sterbehilfe. "Wie weit kann ich, will ich, darf ich, soll ich einen geliebten Menschen unterstützen, der aus dem Leben scheiden will und selbst nicht mehr in der Lage ist, seinen Willen auszuführen?", fragte Hospizdienst-Koordinatorin Ulrike Göhrig bei der Begrüßung des etwa fünfzigköpfigen Publikums.

Zwar gehöre Sterbehilfe nicht zum Aufgabenbereich des Hospizdienstes, machte die stellvertretende Vereinsvorsitzende Ursula Clifford im Anschluss ans Theaterstück deutlich. Doch nach dem Entscheid des Bundesverfassungsgerichts von Februar 2020 zum Sterbehilfeparagrafen 217 des Strafgesetzbuchs stehe das Thema auch für die Hospizmitarbeiter im Raum. Das Gericht hatte damals entschieden, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben umfasse. "Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und hierbei auf die freiwillige Hilfe Dritter zurückzugreifen", befanden die Richter.

"Unser Ansinnen als Hospizdienst ist es, schwerkranke Menschen auf die Möglichkeiten palliativer Betreuung aufmerksam zu machen", so Clifford. "Oft hilft es ihnen, darüber zu reden. Aber wenn jemand sterben will, so respektieren wir das natürlich auch. Dann müssen wir an private Institutionen verweisen."

In ihrem gemeinsam mit Regisseurin Lisa Hanöffner geschriebenen Stück "Heute oder Morgen" führten die beiden Schauspielerinnen dem Publikum nun auf eindringliche Weise den Konflikt vor Augen, in den eine Familie durch den in Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht explizit geäußerten Wunsch nach "Sterbenlassen" stürzen kann.

Mutter und Tochter führen seit Jahren ein gemeinsames Schneideratelier. Durch den schweren Unfall der Tochter Paula bricht für die ganze Familie ihre heile Welt zusammen. Paula liegt seit Monaten, an Maschinen angeschlossen, im Wachkoma. Ihr Zustand verschlechtert sich zusehends, ein Heilung ist laut diverser medizinischer Gutachten ausgeschlossen. Während Anna, ihre Mutter, sie nicht loslassen kann, sieht sich Paulas Ehemann Marc im Telefongespräch in der Pflicht, den von seiner Frau für eine derartige Situation geäußerten Wunsch nach Abschalten der Maschinen zu erfüllen.

Das Publikum erlebt die innere Zerrissenheit der Mutter, die Hilfe im Alkohol sucht. In ihren Gedanken diskutiert sie die Dinge mit Paula, Erinnerungen an glückliche Zeiten werden wach. Aus ihrer Koma-Welt heraus bittet Paula die Mutter darum, sie gehen zu lassen. Endlich ist Anna bereit. Sie singt ihrer Tochter ein Schlaflied, so, wie sie es tat, als Paula ein Kind war. Wie im Traum verlässt Paula den Raum. Die Tür fällt ins Schloss. Das Lied verklingt. Betroffene Stille mündet ein in großen Applaus.