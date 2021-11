Eberbach. (RNZ) Auch wenn in Zeiten von Corona vieles anders ist, eines bleibt gleich: der Adventskalender des Hospizvereins. Diesen verkauft der Hospizverein Eberbach-Schönbrunn bereits zum 16. Mal.

Das Besondere am Adventskalender des Hospizvereins sind seine Gewinnmöglichkeiten. So hat jeder Kalender auf der Rückseite eine Nummer, die an jedem Werktag in der Hirsch-Apotheke Eberbach gezogen wird. Der Besitzer des entsprechenden Kalenders erhält dann den Preis, der sich hinter dem jeweiligen Türchen seines Kalenders versteckt. Das können beispielsweise eine digitale Küchenwaage, Lego- und Playmobil-Sets, eine Isolierflasche mit Becher oder eine Powerbank sein.

Auch ohne eigenen Gewinn gewinnt dabei auf jeden Fall der Hospizverein, dem der Erlös aus dem Kalenderverkauf zugute kommt. Wer einen Kalender kauft, unterstützt damit die Hospizarbeit in Eberbach und Umgebung. Und hilft so, schwerkranken, sterbenden und trauernden Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen.

Der Verkaufserlös geht etwa in die Ausbildung der ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen, in deren Weiterbildung und Supervision und in die Ermöglichung öffentlicher Veranstaltungen, durch die der Verein Menschen bei ihrer Auseinandersetzung mit den Themen Sterben und Tod informieren möchte.

Info: Der Adventskalender ist ab sofort für 5 Euro in Eberbach in der Hirsch-Apotheke oder im Buchhandel erhältlich. Die Bekanntgabe der Gewinnnummern erfolgt unter anderem in der Presse, auf der Vereins-Homepage und durch einen Aushang in der Apotheke. Dort können die Gewinne bis Ende Januar 2022 auch abgeholt werden.