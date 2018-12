Eberbach. In der verkehrstechnisch vergleichsweise eher ruhigen Zeit zwischen den Jahren kann man schon mal ausprobieren, wo man parken kann, wenn man nicht in die Tiefgaragen unterm Leopoldsplatz/Rathaus fährt. Dort stehen 2019 von Februar bis November nämlich umfangreiche Betonsanierungsarbeiten an. Zwischen Februar und Juni 2019 kann sie daher gar nicht und ab Juli bis November nur eingeschränkt benutzen.

In der Zeit der Tiefgaragensperrung sind die gebührenfreien Parkplätze entlang der Bundesstraße B37, am Neckarlauer sowie in der Nähe des Gasthauses "Grüner Baum" zu benutzen. Weitere Parkplätze stehen dann gebührenpflichtig am Gleisdreieck, in der Güterbahnhofstraße bei den Stadtwerken und unterhalb des Rewe-Marktes zur Verfügung. Geplant ist, dass die Tiefgaragen Leopoldsplatz/Rathaus ab Dezember 2019 wieder vollständig zum Parken angefahren werden können.