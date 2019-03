Eberbach. (rnz/van) Das Sturmtief "Eberhard" hat auch in Eberbach seine Spuren hinterlassen: In der Neckarhälde stürzten am Sonntag mehrere Bäume um - einer davon beschädigte ein Hausdach. Hierbei wurden andere Bäume "angeschoben", die die Stadt nun dringend entfernen muss, um weitaus größere Schäden zu vermeiden.

Der Breitensteinweg muss hierfür ab dem Abzweig Rudolf-Epp-Straße bis zum Parkplatz Breitenstein gegen 12.30 Uhr voll gesperrt werden. Eine Zufahrt zum Breitenstein ist für die Dauer der Arbeiten nicht möglich. Zudem werden die Fußwege unterhalb des Breitensteinweges aus Sicherheitsgründen gesperrt.

"Unglücklicherweise liegt im Gefahrenbereich auch eine überirdische Stromleitung, die für die Arbeiten abgeklemmt werden muss", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Eberbach weiter. Ab 13 Uhr wird daher ab der Neckarhälde 20 in Richtung Lindach der Strom abgeschaltet.

Die Arbeiten sollen zügig beendet werden.