Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Im Rathaus, im Stadtarchiv, im Museum, bei vielen Eberbachern zu Hause. Und jetzt auch im Internet. Die Werke des Eberbacher Bauhaus-Künstlers Heiner Knaub sind mannigfaltig und weit verteilt. Wenn man alle seiner bekannten Stücke zusammenzählt, kommt man auf weit über dreihundert. Soweit sie nicht in Ausstellungen und Privathäusern zu finden sind, kann man sie jetzt im Internet betrachten.

Vor Kurzem sind alle für die Familie direkt zugänglichen Werke digitalisiert und auf einer attraktiven Homepage veröffentlicht worden. Das allein sind rund 250 Darstellungen, systematisch gegliedert. Leben und Schaffen, Städte, Menschen und Tiere, Stillleben und Landschaften. Die Werke sind hervorragend kopiert und dargeboten. Es sind Gemälde, Tusche- und Grafitzeichnungen, Skizzen und Pläne; sogar Pläne eines großen Flughafens – immerhin gehörte auch die Baukunst zu den Herausforderungen der Bauhaus-Schule.

"Heiner Knaub (geboren 1904 in Eberbach, gestorben 1975 ebenda) war ein deutscher Maler. Sein Werk ist vor allem von Paul Klee und Wassily Kandinsky beeinflusst, deren Kurse Knaub nach 1928 am Bauhaus in Dessau besuchte. Nach dem Zweiten Weltkrieg trat Knaub als Künstler fast nicht mehr öffentlich in Erscheinung. Sein Werk wurde erst posthum wiederentdeckt." So steht es im digitalen Nachschlagewerk Wikipedia, mit Hilfe von kundigen Eberbacher Autoren eingetragen.

Nach seiner Bauhauszeit studierte Knaub noch zwei Jahre an der Kunstakademie in München, ließ sich in Mannheim als künstlerischer Leiter einer Glasmalerei und als freischaffender Künstler nieder. Dieser Lebensweg wurde durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen. Bilder und Skizzen, die während seiner Zeit als Wehrmachtssoldat in Rumänien entstanden, sind noch überliefert.

Erst spät und erschöpft kam Knaub aus russischer Kriegsgefangenschaft nach Eberbach zurück; sein Atelier in Mannheim war einem Bombenangriff zum Opfer gefallen. Der Neuaufbau der Existenz war schwierig. Nach einer vorübergehenden Tätigkeit als Journalist übernahm Heiner Knaub schließlich eine Lehrerstelle an der Berufsschule in Heidelberg, daneben nahm er seine künstlerische Tätigkeit wieder auf.

Heiner Knaub ist im Eberbacher Alten Badhaus geboren; dort findet sich der Hinweis auf einer Messingtafel. Knaub ist zeitlebens bodenständig geblieben. Wie seine zweite Frau war er Mitglied im Eberbacher SPD-Ortsverein. Wer sich an ihn erinnert, kennt einen vielschichtigen Menschen, der neben seiner künstlerischen Eigenschaft auch ganz praktische Dinge zu handhaben wusste.

1947 entwarf Heiner Knaub das Plakat für den Kuckucksmarkt. Der Kinosaal der Anker-Lichtspiele (1951 bis 1973) war mit verschiedenfarbigen Holzfaserplatten nach Heiner Knaubs Idee ausgestattet. Die Rosshaarspinnerei Platt bekam ein Firmenlogo nach Knaubs Idee, ein Café in der Bahnhofstraße ebenso. Heiner Knaubs Fähigkeiten sind in Eberbach als Wandgemälde in einem Treppenaufgang im alten Teil des Eberbacher Krankenhauses zu bewundern.

Für Eberbach war es dereinst eine "Ehrenschuld", das Vermächtnis des heimischen Künstlers zu bewahren. Sechzehn von Heiner Knaubs Bildern gingen 1981 an die Stadt; Aquarelle, Rohfederzeichnungen und Temperagemälde. Besiegelt vom damaligen Bürgermeister Horst Schlesinger mit der Verpflichtung, die Werke in einer Dauerausstellung zu zeigen. Es wurde dann sogar ein "großartiges Geschenk" von Knaubs Witwe Elisabeth draus, "mit großer Freude vom Eberbacher Gemeinderat" begrüßt.

Gleich nach Unterzeichnung des Schenkungsvertrages hat man die Werke im neu eröffneten Kurmittelhaus in der Kellereistraße ausgestellt. Der große Sitzungssaal des Gemeinderates wurde zum "Heiner-Knaub-Saal". Zwei Bilder mit Porträts von Knaubs Vater und Mutter gingen im Februar 1986 an die Familie zurück.

Das Kurmittelhaus wurde von der Stadt verkauft. Heiner Knaubs Werke zogen ins Kurhaus-Restaurant um, ins hintere Gastzimmer. Doch war die Verpflichtung der Stadt zur Behütung des Nachlasses nicht in den Vertrag mit dem Restaurantpächter eingeflossen. Vor zwei Jahren wurde die Bilder abgehängt und vorübergehend in einem Lager verstaut.

Als der Schenkungsvertrag von 1981 in Erinnerung kam, wurden die vierzehn Werke 2019 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, auf einer oberen Rathaus-Etage ausgestellt. Jetzt gibt es für Heiner Knaub wieder die gebührende offizielle Würdigung in seiner Heimatstadt. Die Vorstandschaft des Stadtmuseums hat kürzlich fünf Bilder von Knaub mit Eberbacher Motiven erworben und wird sie demnächst mit denen anderer heimischer Künstler präsentieren.

Nicht allüberall wird das Werk Heiner Knaubs gehegt und gepflegt. Als 1965 das neue Hohenstaufen-Gymnasium eingeweiht wurde, gab es Kunst am Bau aus heimischer Hand. Heiner Knaub entwarf ein eisernes schwarzes Relief für das Treppenhaus, geschmiedet von den Eberbacher Schlossern Karl und Konrad Hofherr. Das Werk ist inzwischen abmontiert und in einen Keller verbannt.

Und im Amtszimmer des Rektors der höheren Schule findet sich auch nicht mehr ein schönes abstraktes Bild mit dem typischen Blick aus der Pfarrgasse auf das Bettendorff’sche Tor. Im Eberbacher Stadtarchiv hat man es dankbar und freudig in einem Arbeitszimmer aufgehängt. Dort hat man eben noch den notwendigen Bezug zur Stadt und zu ihren heimischen Künstlern.

