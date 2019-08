Luca Muhler lernt in Hirschhorn bei der Schreinerei Mathes im dritten Jahr, die Geschäftsführer Klaus Abelshauser (r.) und Tino Hahn schauen ihm beim Arbeiten an der "Lehrlingsbank" in der Werkstatt zu. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Eberbach. Über Fachkräftemangel im Handwerk und im Dienstleistungsgewerbe wird hierzulande immer häufiger geklagt. Doch warum entscheiden sich offensichtlich immer mehr junge Leute, zu studieren oder "etwas Kaufmännisches" zu lernen, statt eine "praktische" Ausbildung zu absolvieren. Wir hörten uns in Eberbach und Umgebung um.

"Wenig bis gar nicht" ist laut Gregor Sillak, Geschäftsführer der Eberbacher Rebscher GmbH, die Nachfrage nach Lehrstellen bei seiner Firma. Das seit 1921 bestehende Unternehmen bildete in den letzten Jahren "zwölf bis 15" junge Menschen im Stuckateurhandwerk aus. Doch momentane Lehrlinge? Fehlanzeige! "Jederzeit hätte bei uns jemand die Möglichkeit, seine Ausbildung zu starten", betont der Stuckateurmeister.

Man habe auf die letzte Stellenanzeige in dieser Zeitung auch zwei Bewerbungen erhalten, die aber in keinen Vertrag mündeten. Allerdings müssten die Bewerber schon ein paar - eher niedrigschwellige - Voraussetzungen wie das einigermaßen Beherrschen der deutschen Sprache, etwas Kenntnisse in Mathematik und körperliche Belastbarkeit mitbringen, betont der Chef der zehn Mitarbeiter beschäftigenden Firma. Dafür erlerne man einen abwechslungsreichen Beruf und sehe nach getaner Arbeit, was man gemacht habe: "Das ist doch ein schönes Gefühl".

Gregor Sillak ist Stuckateurmeister und Chef der Eberbacher Firma Rebscher. Foto: Marcus Deschner

Zumal die dreijährige Ausbildungszeit, die bei Absolventen der mittleren Reife auf zwei Jahre verkürzt werden könne, gar nicht schlecht vergütet werde. So gebe es im ersten Jahr 850, im zweiten 1260 und im dritten Lehrjahr 1475 Euro. Sillak ist dennoch ernüchtert. Denn vom zuletzt beschäftigten Auszubildenden musste man sich im Herbst 2018 nach nur gut einem Monat wieder trennen. Denn der sei "trotz mehrfacher Ermahnung" mehrmals unentschuldigt der Arbeitsstelle ferngeblieben.

Sillak wünscht sich auch, dass das Handwerk im öffentlichen Bewusstsein wieder besser dargestellt wird, damit mehr junge Leute in diese Berufe streben. Denn sonst habe man wirklich ein Problem, wenn die momentan arbeitende Generation in den Ruhestand geht: "Und zwar in vielen Bereichen und in ganz Deutschland".

Rund 50 Lehrlinge bildete die Schreinerei Mathes in Hirschhorn in den vergangenen 35 Jahren aus, erläutern die Geschäftsführer, Schreinermeister Klaus Abelshauser und Diplom-Ingenieur Holztechnik Tino Hahn. "Wir haben null Probleme, Lehrlinge zu kriegen", bestätigen die beiden übereinstimmend. Vielleicht liege das auch daran, dass man immer wieder Praktikanten in den Betrieb einlade. Da trenne sich schnell die Spreu vom Weizen. Die Schulen seien für solche Praktikumsplätze dankbar.

Bevor man einen Lehrling einstelle, müsse der den "Fischreiher-Test" absolvieren. Dabei muss ein grob vorbereitetes Stück Holz in die Form dieses Vogels gebracht werden. "Da sieht man schnell, wie jemand arbeitet und auch, wie er nachher den Arbeitsplatz verlässt", weiß Abelshauser, der selbst vor 35 Jahren bei der seit bald 180 Jahren bestehenden Traditionsfirma zu lernen begann. Freilich habe sich in dieser Zeit auch das Verhalten der Azubis, nicht zuletzt wegen Smartphone und Co., geändert. "Die Freizeit ist heute wichtiger als vor 20 Jahren." Und natürlich gebe es einen Fachkräftemangel. "Wer aber nicht ausbildet, braucht sich auch nicht beschweren", sind sich Abelshauser und Hahn einig. Bei Mathes beschäftige man allesamt "Eigengewächse", die teilweise schon 40 Jahre dabei seien.

"Keiner will sich mehr dreckig machen", beklagt Geschäftsführerin Christiane Reinig von der 1960 gegründeten Heizungsbau- und Sanitärfirma Karl Reinig, bei der 15 Mitarbeiter beschäftigt sind. Man suche übers Arbeitsamt und über Zeitungsinserate nach Nachwuchs. Doch häufig hapere es bei Kandidaten schon am Beherrschen der deutschen Sprache, sagt die Meisterin für Anlagentechnik, die seit Jahrzehnten im Beruf ist. Leider habe das Handwerk auch ein mieses Image.

Früher hätten die Auszubildenden nach der Arbeit auch noch ihren Arbeitsplatz aufgeräumt, heute wollten die meisten schnellstens nach Hause. Auch sie konstatiert einen Fachkräftemangel: "Wir suchen händeringend nach Kundendienstmonteuren und Heizungsbauern". Sie wünscht sich eine Aufwertung des Handwerks und auch mehr Wertschätzung seitens der Kunden.

"Ich ziehe den Hut vor kleinen Betrieben, die ausbilden", erklärt Metzgermeister Ralf Hofmann von der Eberbacher Metzgerei Zorn. Den letzten Lehrling hatte er eigenen Angaben zufolge "vor fünf, sechs Jahren". Geklappt habe es leider nicht. "Der hat zwei Mal ein leeres Berichtsheft abgegeben, nach anderthalb Jahren war Schluss", meint er resigniert. Bei "Aushilfen ab 60" stimme hingegen die Einstellung zum Beruf.